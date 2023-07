2020 kaufte Regensburg ein Hochhaus – verkommt es jetzt zur Ruine? Dach undicht, Schimmel auf dem Boden

Von: Stefan Aigner

Die Stadt kaufte das Hochhaus vor drei Jahren - doch die damaligen Pläne sind vom Tisch. Einen neuen Plan gibt es nicht. © Stefan Aigner

Für ein Hochhaus, das die Stadt Regensburg vor drei Jahren gekauft hat, gibt es manche Begehrlichkeiten. Doch in welchem Zustand ist das Gebäude?

Regensburg – Wie marode ist das seit drei Jahren leerstehende Hochhaus der Stadt Regensburg tatsächlich? Und: Lässt die Stadt es womöglich ohne Not noch weiter verkommen?

Das sind einige der Fragen, die Stadtrat Jakob Friedl (Ribisl-Partie) beantwortet haben möchte. Für die nächste Sitzung des Grundstücksausschusses hat er deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt, um Abhilfe zu schaffen.

Leerstehendes Hochhaus: Stadt wollte Verwaltungszentrum unterbringen

Wie berichtet, hatte die Stadt Regensburg das siebenstöckige Gebäude auf der früheren Pionierkaserne nebst 5.000 Quadratmetern Grund im Jahr 2020 erworben. Zunächst war geplant, früheren Stabsgebäude der Division Spezielle Operationen ein weiteres Verwaltungszentrum für den aufstrebenden Stadtosten unterzubringen.

Doch nach einer ersten Prüfung wurden diese Pläne wieder verworfen. Zu aufwändig und zu teuer, lauteten die Argumente der städtischen Planer. Eine anfangs gewährte Verbilligung durch den Bund um 350.000 Euro (der genau Kaufpreis wird nicht öffentlich kommuniziert) wurde aufgrund all dieser Verzögerungen und mangels anderer konkreter Pläne zurückgezahlt.

Leerstehendes Hochhaus in Regensburg: Keine Heizung, kein Wasseranschluss und das Dach ist undicht

Dem Vernehmen nach müssten Heizung, Strom- und Wasseranschlüsse komplett neu gemacht werden. Auch in Sachen Brandschutz wäre einiges zu tun. Und, hier setzt Friedls Antrag an, das Dach ist offenbar undicht. Von einem hohen ein- bis niedrigen einstelligen Millionenbetrag geht man bei den Fachämtern aus, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen.

Ob das Dach bereits beim Erwerb des Hochhauses undicht war, möchte Jakob Friedl nun genauer wissen. Fotos, die diesen Juni aufgenommen wurden, belegen: Im siebten Stock tropft das Wasser munter durch die Decke. Der Putz platzt angesichts der Feuchtigkeit ab und auf dem Boden hat sich großflächig der Schimmel ausgebreitet.

Leerstehendes Hochhaus mit undichtem Dach: Stadtrat beantragt Maßnahmen

Friedl beantragt vor diesem Hintergrund, das Dach doch zumindest provisorisch abzudichten, um weitere Schäden zu vermeiden. „Bis die möglicherweise zunächst provisorische Abdichtung erfolgen kann, werden umgehend Wasserauffangbehälter aufgestellt und dem Stadtrat Vollzug gemeldet.“

Fragen unserer Redaktion zu dem Thema will die städtische Pressestelle nicht beantworten. Friedls Antrag werde am 24. Juli in der öffentlichen Sitzung des Grundstücksausschusses behandelt. Deshalb „kann die Stadt im Vorfeld dazu leider keine Stellung nehmen“, wird uns beschieden.

Nach Anfrage: Präsentation von Studenten muss verlegt werden

Eine Konsequenz scheint unsere Anfrage aber doch gezeitigt zu haben. Eine Präsentation von Architektur-Studentinnen der TU München, die sich im Rahmen eines Bachelor-Projekts Gedanken zur Entwicklung des Gebäudes gemacht haben, darf nun urplötzlich nicht mehr in dem Hochhaus stattfinden.

Sie wurde auf das Gelände der PLK verlegt, wo aktuell eine kulturelle Zwischennutzung genehmigt wurde.

Zustande gekommen ist die Projektarbeit auf Initiative des Kulturviertel e.V., der sich auf der Prinz-Leopold-Kaserne engagiert. Der Verein hat einen Antrag zu einer möglichen Zwischennutzung des Gebäudes gestellt.

Ideen für das Gebäude: Flexi-Haus? Kulturelle Nutzung? Beides und noch viel mehr?

Interesse an dem Hochhaus bekundet hat auch Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein. Sie hat Anfang des Jahres eine Prüfung angestoßen, ob dort die Unterbringung eines Obdachlosen-Projekts möglich wäre. Stolperstein hier könnten zu hohe Kosten sein.

Nach dem Aus für eine zentrale Notwohnanlage in der Aussiger Straße hatte die Koalition die Gesamtinvestitionen für das von Freudenstein favorisierte dezentrale Konzept mit verschiedenen Säulen gedeckelt. Diese dürften nicht über den Kosten für den verworfenen zentralen Neubau liegen – also bei etwa 25 Millionen Euro.

Leerstehendes Hochhaus: Stadt beantwortet vorab keine Fragen

Ließen sich beide Vorstöße, jener von Freudenstein und der des Kulturviertel e.V., miteinander verbinden? Beispielsweise in Anlehnung an das Hotel Cosmopolis in Augsburg? Vielleicht werden auch solche Fragen in der Sitzung des Grundstücksausschusses behandelt.

Doch so lange hüllt sich die Stadt in Schweigen.

