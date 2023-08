„Waren schon seit längerem am Limit“: Tierheim verkündet Aufnahmestopp

Von: Adriano D'Adamo

Das Tierheim Regensburg verkündete einen Aufnahmestopp für Hunde und Katzen mit sofortiger Wirkung. Gleichzeitig erhielten sie eine große Spende vom Bodenstudio Regensburg.

Regensburg – Wenn eine Familie sich nicht mehr um ihr Haustier kümmern kann, geben sie es an ein Tierheim ab. Wenn ein Tier ausgesetzt oder auf der Straße gefunden wird, landet es im Tierheim. Dort haben die Tiere einen sicheren Platz und Futter. Beide Fälle sind aber nur möglich, wenn es noch freie Plätze gibt. Das Tierheim Regensburg verkündete nun einen Aufnahmestopp, weil sie genau diesen Platz nicht mehr haben.

Aufnahmestopp mit sofortiger Wirkung: Bodenstudio spendet ans Tierheim

„Nichts geht mehr. Wir sind voll“, schrieb der Tierschutzverein Regensburg auf Facebook am 16. August. Der Aufnahmestopp für Hunde und Katzen gilt mit sofortiger Wirkung. „Unsere räumlichen und personellen Kapazitäten waren schon seit längerem am Limit“, aber in Notfällen konnten sie trotzdem eine Lösung für die Tiere finden. Das ist aber jetzt auch nicht mehr möglich.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für das Tierheim. Das Bodenstudio Regensburg hat bei seinem Tag der offenen Tür 1000 Euro gesammelt und dem Tierheim gespendet. Die Spende nahm Ariane Weckerle, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, entgegen.

Hilfe und Empörung: Facebook-Nutzer regieren auf den Aufnahmestopp

Die Reaktionen auf den Aufnahmestopp waren auf Facebook gemischt. Manche Nutzer boten ihre Hilfe an, während andere den Tierbesitzern die Schuld an der Situation geben wollten. Vereinzelt machten sich auch Stimmen für eine Kastrationspflicht in den Kommentaren laut.

Reaktionen auf den Aufnahmestopp – eine Auswahl an Kommentaren:

„Ich kann noch ein paar Kitten aufnehmen, mehr geht bei mir auch nimmer.“

„Die Stadt und der Landkreis schlafen. Wo bleibt die Kastration - und Registrierungspflicht?“

„Sich ein Tier anzuschaffen bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Der Mensch ist einfach zu egoistisch.“

„ich verstehe nicht, wie man seinen Lieblingen so was antun kann. Zurücklassen., aussetzen.,nicht kastrieren oder kennzeichnen,verwahrlosen lassen.“

Wie lange der Aufnahmestopp für das Tierheim Regensburg gilt, ist nicht bekannt. Eine ähnliche Situation ist vor kurzem im Tierheim Straubing eingetreten, die über 100 Katzen versorgen mussten. Sie brachten einige der Katzen im eigenen Hundehaus unter.

