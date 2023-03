Lkw-Anhänger löst sich von Zugfahrzeug und rammt Auto gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Von: Christian Einfeldt

Unfall in Obertraubling: Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Mann aus seinem Auto befreien. © Vifogra

Ein Lkw-Anhänger löst sich und trifft ein anderes Auto: In Obertraubling kam es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Er wurde zwischen Auto und Baum eingeklemmt.

Obertraubling – Am Montagvormittag, dem 20. März 2023, hat sich im oberpfälzischen Obertaubling ein schwerer Unfall ereignet. Ein LKW verlor gegen 9.45 Uhr Höhe Ortseingang einen Anhänger seines Gliederzuges. Dieser traf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Laut der Fotoagentur Vifogra soll der Aufprall dabei so stark gewesen sein, dass der Pkw zunächst einen Eisenzaun durchbrochen haben soll – dann wurde der Fahrer, ein 76-jähriger Mann, zwischen Anhänger und einem am Straßenrand gelegenen Baum eingeklemmt.

Schwerer Unfall im Landkreis Regensburg: Pkw-Fahrer durch Aufprall des Lkw-Anhängers schwer verletzt

Feuerwehrleute mussten den schwer verletzten Mann aus seinem Auto befreien. Die Beifahrerin des 76-Jährigen verletzte sich ebenfalls. MIt leichten Verletzungen wurden sie und das schwerverletzte Unfallopfer in ein Krankenhaus gebracht.

Wie jedoch der LKW-Fahrer im aktuellen Fall einen seiner Anhänger verloren haben könnte, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Die Staatsanwaltschaft hat erste Ermittlungen noch am Tag des Unfalls aufgenommen. Laut Polizeiangaben wird dem Lkw-Fahrer fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

