Lkw kracht gegen zwei Autos und Bäume: Fahrer stirbt in völlig zerstörtem Fahrzeug

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw-Fahrer starb bei dem Unfall im Kreis Regensburg. © vifogra / Tiedemann

Ein Lkw-Fahrer prallte mit einem Auto zusammen, das Feuer fing. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer starb. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Altenthann - Ein Lkw-Fahrer (59) ist im Landkreis Regensburg bei einem Frontalzusammenstoß gestorben. Das Auto, mit dem der Laster zusammengeprallt war, fing Feuer und wurde völlig zerstört. Die Fahrerin (53) kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizeiinspektion Wörth an der Donau am Mittwochabend, 15. Juni, mitteilte.

Lkw-Unfall im Kreis Regensburg: Fahrer stirbt

Der Unfall geschah am Nachmittag auf der Staatsstraße 2145 im Gemeinebereich Altenthann. Diese war nach dem Vorfall mehr als sechs Stunden gesperrt. Der Fahrer des Lkw sei aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es dann zur Kollision mit dem Wagen der Frau, so die Polizei weiter.

Danach erfasste der Lkw noch den hinter dem Auto fahrenden Wagen auf der Gegenfahrbahn. Dieser wurde den Angaben zufolge an der hinteren rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die beiden Insassen, ein 74-jähriger Mann und seine 73-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt.

Lkw prallt nach Unfall gegen zwei Bäume: Führerhaus komplett zerstört

Nach den Zusammenstößen geriet der Lkw in die Böschung und prallte gegen zwei Bäume. Das Führerhaus wurde dabei komplett zerstört. An allen am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und abgeschleppt. (kam/dpa)

Auf der Bundesstraße 300 im Landkreis Augsburg stieß ein Kleintransporter mit zwei Autos zusammen. Mehrere Menschen, unter anderem ein minderjähriges Mädchen, wurden dabei verletzt.

