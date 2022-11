Zwischen Regensburg und Nürnberg: Lokführer hört lauten Knall und leitet Notbremsung ein

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein lauter Knall in der Dunkelheit, ein Rumpeln. Ein Lokführer eines Zugs zwischen Regensburg und Nürnberg leitete am Montagabend eine Notbremsung ein. Dahinter steckt ein gefährlicher Streich.

Regensburg ‒ Der laute Knall war im Führerhaus des Zugs um Montagabend (31. Oktober) gegen 21.20 Uhr zu hören. Der Lokführer des Güterzugs ging davon aus, etwas überfahren zu haben, leitete eine Schnellbremsung ein und blieb Höhe Laaber auf offener Strecke stehen. Dann alarmierte er Polizei und Rettungskräfte. Der schlimme Verdacht: Der Güterzug hat ein Tier oder gar eine Person überfahren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften inklusive der Feuerwehr Laaber, Notarzt, Rettungsdienst, Landes- und Bundespolizei rückte an und suchte das Gelände ab.

Ein Güterzug musste zwischen Regensburg und Nürnberg scharf bremsen und blockierte die Strecke über 1,5 Stunden. Der Grund: ein Streich. © Reinhard Kurzendörfer/Imago

Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg über 1,5 Stunden total gesperrt

Nach bangen 1,5 Stunden, in denen die Zugstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg total gesperrt war und die Einsatzkräfte in dichtem Nebel die Umgebung absuchten, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Bundespolizei hatte die Ursache gefunden und war wenig amüsiert. Unbekannte haben Glasflaschen auf die Schienen gestellt, wohl, um sie bewusst überfahren zu lassen und so den Zugführer zu „erschrecken“. Zur Erinnerung: Am Montag war Halloween.

Polizei sucht mit Großaufgebot nach Unbekannten, doch ohne Ergebnis

Bei Ermittlungen vor Ort fanden Einsatzkräfte feinste Glassplitter am Schienenräumer des Zuges. Bei der Streckenabsuche wurden etwa 450 Meter hinter dem Zug Glasscherben sowie drei noch intakte Glasflaschen im Gleisbereich entdeckt.

Mehr noch: Nachdem der Zug die ersten Flaschen überfahren hatte, stellten Unbekannte weitere zwei Glasflaschen auf einen Schienenstrang. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail unter bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de entgegen.

