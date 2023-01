Hündin Luna fällt in sieben Grad kalte Donau – Feuerwehr muss anrücken

Von: Thomas Eldersch

Hündin Luna ist wieder glücklich bei ihrer Besitzerin. © vifogra / Tiedemann

Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung wurde die Feuerwehr Regensburg am Dienstagabend gerufen. Eine junge Hündin fiel in die Donau und konnte sich nicht selbst retten.

Regensburg – Am Dienstagabend erlebte eine Hundebesitzerin in Regensburg wohl den Schock ihres Lebens. Ihr gerade einmal acht Monate alter Hund Luna war in die Donau gefallen. Allein konnte die Hündin nicht ans Ufer gelangen. Daher rückte die Feuerwehr an und konnte Frauchen und Hündin wieder glücklich vereinen.

Hündin fällt in Regensburg an steilem Ufer in die Donau

Gegen 18.40 Uhr ging die Alarmmeldung bei der Berufsfeuerwehr Regensburg ein. Tierrettung an der Donau war der Wortlaut. Auf der Höhe des Hauses der Bayerischen Geschichte stürzte die acht Monate alte Hündin Luna in den angrenzenden Fluss. Da an dieser Stelle jedoch häufig Schiffe anlegen, verläuft das Ufer fast senkrecht nach oben. Die Hündin konnte sich also nicht selbst aus den eisigen Fluten retten.

Bis die Feuerwehr eintraf, kümmerten sich Passanten um das Tier. Sie hielten Luna mithilfe einer Rettungsstange und eines Rettungsrings über Wasser. Mit diesen Gerätschaften, die am Marc-Aurel-Ufer für solche Notfälle aufbewahrt werden, konnten sie die Hündin vor dem Ertrinken bewahren, heißt es bei der Feuerwehr auf Facebook.

Feuerwehrmann steigt mit Tauchanzug in die Donau

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, machte sich ein Helfer mit Trockenschwimmanzug auf den Weg zur verunglückten Hündin. Das Wasser der Donau hatte zu dem Zeitpunkt etwa sieben Grad. Weiter heißt es: „Nach kurzer Zeit konnte die erschöpfte Hündin auf eine Trage gezogen und aus dem Wasser gehoben werden. Das ebenfalls alarmierte Boot der Feuerwehr kam nicht mehr zum Einsatz.“

Nach 15 Minuten Einsatz war es geschafft und Luna wieder erschöpft aber glücklich bei ihrer erleichterten Besitzerin. Um sich noch ein wenig aufzuwärmen, wurde die Hündin in eine Decke gepackt und in das warme Feuerwehrauto gebracht. Die Feuerwehr fasst es am Ende ihres Beitrags auf Facebook treffend zusammen: „Diese abendliche Gassirunde wird allen Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung bleiben.“ (tel)

