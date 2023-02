Zwergerlaufstand gegen Containerlager: Watschen für Regensburger CSU – Ende der Koalition?

Von: Stefan Aigner

In einer Koalition, aber nur selten einer Meinung: Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), CSU-Stadträtin Bernadette Dechant, Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) und CSU-Stadtrat Josef Zimmermann (v.r.). © dpa / Armin Weigel

Die CSU-Fraktion hat bei der Abstimmung zu einem Containerlager in Regensburg die Machtprobe gesucht – und deutlich verloren. Steht jetzt die Regierungskoalition auf der Kippe?

Regensburg – Am Ende war es nicht viel mehr als ein Sturm im Wasserglas und eine deutliche Schlappe für die CSU bei der Machtprobe mit Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). Mit 29 Ja- und 16-Nein-Stimmen, einer deutlichen Mehrheit der 44 Anwesenden also, brachte der Regensburger Stadtrat das seit vielen Jahren geplante Container-Depot im Stadtosten auf den Weg.

CSU contra Containerlager: IHK und Unternehmen irritiert

Nur eine Woche vor der Abstimmung hatte die in Regensburg mitregierende CSU-Fraktion öffentlich verkündet, dass man gegen das Projekt stimmen werde. Das sorgte nicht nur für Verstimmung bei den Koalitionspartnern, sondern auch bei Wirtschaftsverbänden und Unternehmen.



Unter anderem die IHK und BMW, aber auch Logistiker wandten sich mit Appellen an den Stadtrat und warben um Zustimmung für das Depot der Deutschen Bahn. Bei der Sitzung des Planungsausschusses des Regensburger Stadtrats attackierte ein Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung die CSU mit ungewohnter Deutlichkeit.

CSU contra Logistikflächen: Stadtverwaltung rüffelt die Schwarzen

Falsche Zusammenhänge, unzulässige Vergleiche und im Grunde keine Ahnung – es war eine Gardinenpredigt, die Dr. Jan-Erik Beuttel den Gegnern des Container-Depots beim Ostbahnhof um die Ohren haute. Direkt erwähnt wurde die CSU dabei zwar nicht – doch jedem im Saal war klar, wer da gemeint war.

Bereits vor über 30 Jahren sei der nun zur Debatte stehende Standort als geeignet identifiziert worden, so Beuttel. Gegenstand langjähriger Beratungen sei er gewesen. Und wenn hier teilweise so abfällig über die Logistik geredet werde und darüber, dass man doch lieber andere Arbeitsplätze auf der Fläche zwischen Odessa-Ring und Max-Planck-Straße ansiedeln solle, dann müsse man sich auch mal klarmachen: „Die Logistik ist die Lebensader unserer Wirtschaft.“

Nach Druck von IHK und Co: CSU gibt Abstimmung frei

CSU-Stadtrat Josef Zimmermann versuchte zwar mehrfach, Beuttel ins Wort zu fallen – doch der ließ sich nicht beirren. Unternehmen in Regensburg würden es sich gut überlegen, weiter zu investieren, wenn ihre Versorgungssicherheit nicht gewährleistet sei. Ganz grundsätzlich riet Beuttel den (oder zumindest einigen) Stadträten, sich das Ganze vielleicht einmal anzusehen, ehe man darüber rede.

Ohnehin scheint der Druck von IHK und zuletzt auch BMW seine Wirkung nicht verfehlt zu haben – entgegen einer ersten Ankündigung hat die CSU die Abstimmung über das umstrittene Projekt freigegeben. Und so fällt die Entscheidung am Ende doch deutlicher aus, als erwartet.

CSU contra Containerlager: Häme von den Grünen

Das liegt nicht nur daran, dass es in den Reihen der CSU ein paar Abweichler gibt, die für das Depot stimmten. Auch bei den Grünen bekundete knapp die Hälfte der Fraktion ihre Zustimmung für das Containerlager. Die Ökopartei hatte sich nach interner Debatte ebenfalls entschieden, die Abstimmung freizugeben.

Es sei klar, dass es Logistikflächen brauche, begründete beispielsweise Grünen-Stadtrat Hans Teufl seine Zustimmung. Entweder im Stadtosten oder an anderer Stelle. Ebenso klar sei, dass man diese Fläche auch bei der Ansiedlung von anderem Gewerbe überbaue. Insofern nehme er der CSU ihr plötzlich entdecktes Herz für Lärmschutz und Ökologie nicht ab.

CSU gegen Containerlager: Was passiert mit der Koalition?

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber man müsse sich unter anderem verdeutlichen, dass es Zugeständnisse beim Lärmschutz gegeben habe. Während an den Depots in Burgweinting 24/7 gearbeitet werde, sei dies auf dem geplanten Depot nicht der Fall. Hier werde zwischen 22 und sechs Uhr Nachtruhe eingehalten.



Ungewiss ist, wie es nach diesem neuerlichen Ausreißer der CSU mit der Regierungskoalition in Regensburg weitergeht.

„Es wäre vielleicht an der Zeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen“, rät Stadtrat Teufl der Oberbürgermeisterin in diesem Zusammenhang. Das möge sein, gibt Gertrud Maltz-Schwarzfischer zurück. Aber diese Sitzung hier sei dafür nicht der richtige Ort.

