In Neujahrsnacht: Mann stolpert über Bordstein und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann ist in der Oberpfalz über einen Bordstein gestolpert und mit dem Kopf gegen einen Metallzaun gestoßen. Der 68-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Pittersberg - Im oberpfälzischen Pittersberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) hat sich in der Nacht auf Neujahr ein tödlicher Unfall ereignet.

Mann stolpert in der Oberpfalz über Bordstein und stirbt

Wie die Polizei am Sonntag, 1. Januar, mitteilte, stolperte ein Mann in Pittersberg über einen Bordstein. Der 68-Jährige stieß mit dem Kopf gegen einen Metallzaun. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Mann war nach Angaben der Polizei alkoholisiert. An dem Vorfall war demnach keine andere Person beteiligt.

Oberpfalz: Weiterer Silvester-Einsatz für die Rettungskräfte

An Silvester brannten in der Oberpfalz mehrere Autos. Vier standen beim Eintreffen der Rettungskräfte komplett in Flammen, drei weitere wurden beschädigt. (kam/dpa)

