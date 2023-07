Mann überfällt Supermarkt in Bayern mit Schusswaffe und flüchtet – Polizei sucht mit Hubschrauber

Von: Elisa Buhrke

Ein bewaffneter Mann hat einen Supermarkt in der Oberpfalz überfallen und befindet sich auf der Flucht. © vifogra / Haubner

Ein bewaffneter Mann hat am Morgen einen Supermarkt in der Oberpfalz überfallen. Die Polizei sucht mit Streifen und einem Hubschrauber nach ihm – und mahnt Zeugen zur Vorsicht.

Postbauer-Heng - Am Montagmorgen, 3. Juli, hat ein bewaffneter Mann einen Supermarkt in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) überfallen. Er befindet sich auf der Flucht. Die örtliche Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und fahndet mit einem Zeugenaufruf nach dem Täter.

Bewaffneter Mann überfällt Geschäft in der Oberpfalz

Gegen 5.55 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann das Geschäft in der Straße Centrum. Mit einer Schusswaffe bedrohte er die Mitarbeiter vor Ort und zwang sie, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend gelang ihm die Flucht mit einer bisher unbekannten Summe an Bargeld. Laut aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Den Verdächtigen beschreibt die Kriminalpolizei Regensburg wie folgt: - circa 35 Jahre alt - 185 cm groß - schlanke Statur - südländisches Aussehen - Bekleidung: dunkel, beiges Cap, Schal, Sonnenbrille.

Verdächtiger hat womöglich Schusswaffe bei sich – Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, den Unbekannten anzusprechen, da er möglicherweise bewaffnet ist. Stattdessen bittet sie darum, umgehend den Notruf zu wählen. Trotz umfangreicher Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen und Hubschrauber konnte sie den mutmaßlichen Täter bisher nicht finden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und die Spuren am Tatort gesichert.

Die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung, um den Täter schnellstmöglich zu identifizieren. Personen, die in den letzten Stunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zum mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer (09 41) 5 06 28 88 zu melden. Jeder Hinweis, egal wie klein er erscheinen mag, könnte von entscheidender Bedeutung sein, um diesen Vorfall aufzuklären.

