Mann überschüttet Ehefrau mit heißem Öl – auch die Kinder werden verletzt

Von: Elisa Buhrke

Ein Mann hat seine getrennt lebende Frau mit heißem Öl schwer verletzt. Sie musste mit Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. (Symbolbild) © Panama Pictures/Imago

Ein Mann hat seine getrennt lebende Frau im Landkreis Regensburg mit heißem Öl übergossen. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Regenstauf – Er soll heißes Öl auf seine Expartnerin geschüttet haben: Ein Mann hat am Freitagnachmittag, 12. Mai, seine getrennt lebende Ehefrau im Landkreis Regensburg mutmaßlich schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen des Verdachts auf versuchten Mord, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montag mitteilte. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei setzte der 32-Jährige gegen 14.30 Uhr einen Notruf ab, weil seine Ehefrau schwere Verletzungen erlitten habe. Er gab zunächst an, mit einem Topf voll heißem Speiseöl gestolpert zu sein und dieses nur versehentlich auf die 30-Jährige gekippt zu haben. Auch die beiden Kinder seien hierbei verletzt worden, da sie sich in unmittelbarer Nähe zur Mutter befanden.

Regensburg: Mann schüttet heißes Öl auf seine Ehefrau

Wegen ihrer lebensgefährlichen Verbrennungen wurde die Frau mit einem Hubschrauber in eine spezialisierte Klinik geflogen. Zwar befindet sie sich mittlerweile außer Lebensgefahr, ist jedoch noch nicht vernehmungsfähig. Auch der mutmaßliche Täter und die beiden Kinder mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, da sie leichte Verletzungen erlitten hatten.

Die Kriminalpolizei Regensburg entdeckte vor Ort Hinweise auf ein vorsätzliches Verbrechen und nahm den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 32-Jährige noch am Wochenende einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Körperverletzung.

