Maßpreis auf Regensburger Dult steigt stark an: Wirte begründen Rekordhöhe

Maßpreis auf Regensburger Dult steigt. © Shotshop / IMAGO (Collage)

Auch auf der Regensburger Dult wird im Jahr 2022 die Maß deutlich mehr kosten, als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Die Wirte rechtfertigen den Preisanstieg.

Regensburg – Egal, auf welches Volksfest man derzeit schaut: Die Maßpreise sind ausnahmslos höher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Von der Wiesn bis zur Erlanger Bergkirchweih – Besucher müssen im Jahr 2022 deutlich tiefer in den Geldbeutel greifen als früher.

Während auf der Wiesn wohl sogar 14,50 Euro für eine Maß Bier verlangt werden, liegt der Maßpreis auf der Dult in Regensburg bei 11,30 Euro. Immerhin rund zwei Euro teurer als bei der letzten Dult im Jahr 2019. Die Wirte nennen die Folgen der Corona-Pandemie sowie des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als Gründe.

Maßpreis auf Regensburger Dult teuer wie nie – Wirte nennen Gründe

2019 kostete die Maß auf der Dult in Regensburg 9,45 respektive 9,75 Euro. In diesem Jahr einigten sich die Wirte der großen Festzelte Glöckl und Hahn-Zelt wieder auf einen gleichen Preis: 11,30 Euro. Gegenüber der Mittelbayerischen rechtfertigten die Festwirte Michael Hahn und Alfred Glöckl den Preisanstieg. Vor allem der generelle Rohstoff- und Ressourcenpreis sei stark gestiegen, zudem hätten sich auch die Sicherheitskosten verdreifacht.

Schon in einer typischen Bar in Regensburg koste das 0,3-Liter-Bier knappe vier Euro, erklärt Glöckl gegenüber der Tageszeitung. Und das ohne Livemusik und Rahmenprogramm. Dazu gebe es aber spezielle Angebote, führt Hahn aus. Senioren- und Familiennachmittage zum Beispiel, mit günstigeren Preisen. Außerdem würden sie Obdachlose einladen.

Volksfest-Preise steigen – auch für Hendl und Co.

Insgesamt seien die Einkaufspreise gestiegen – Hendl und Spätzle kosten mehr, erklärt Glöckl. Auch hier müssen Volksfest-Besucher tiefer in den Geldbeutel greifen. Zudem hätten viele frühere Kellner ihre Jobs an den Nagel gehängt, neues Personal sei nachgerückt. Für dieses bittel Glöckl gegenüber der Mittelbayerischen schonmal um Verständnis, nicht alle Abläufe würden so routiniert von der Hand gehen wie früher.

Am 13. Mai fällt der Startschuss für die Regensburger Dult. Dann erwarten die Gäste auch neue Fahrgeschäfte mit Nervenkitzel-Garantie. So weiß der BR, dass unter anderem der höchste mobile Freifallturm der Welt für Begeisterung sorgen werde, dazu gebe es Fahrgeschäfte mit vielversprechenden Namen wie „High Explosive“ und „XXL Racer“.

Regensburger Dult 2022: Droht ein Verkehrschaos?

Grund zur Sorge für Regensburger und Dult-Besucher: Das sich anbahnende Verkehrschaos. Da über die komplette Dauer der Dult die Oberpfalzbrücke gesperrt ist, der wichtigste Zugangsweg, dürfte es längere Umwege und teilweise einiges an Geduld brauchen, um motorisiert zum Fest zu kommen. Nach Möglichkeit sollten Besucher zu Fuß kommen oder den in diesem Jahr öfter verkehrenden und kostenlosen Dult-Bus nutzen. (fhz)

Weiteres Verkehrschaos könnte bald am Pfaffensteiner-Tunnel drohen. Dort sollen die Röhren ertüchtigt werden. Das könnte zu massiven Verkehrsproblemen über Jahre hinweg auf der A93 führen.