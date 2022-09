„Massiver Schaden“: Stadt Regensburg „vergisst“ wichtige Trinkwasserleitung bei Grundstücksverkauf

Von: Stefan Aigner

Neubau an der Wöhrdstraße 55. Das Grundstück kam den Bauherrn teuer zu stehen. Muss die Stadt Schadenersatz zahlen? © Stefan Aigner

Ein Rechtsstreit, der demnächst vor dem Landgericht Regensburg ausgetragen wird, offenbart einen erstaunlich laxen Umgang der Stadt mit wichtigen Trinkwasserleitungen.

Regensburg - Für die Stadtbau GmbH war es eine freudige Nachricht. Für ein Grundstück, das die Wohnbautochter der Stadt Regensburg 2016 gegen Höchstgebot zum Verkauf angeboten hatte, konnte ein stolzer Preis erzielt werden.

2016: Ein gutes Geschäft für die Regensburger Wohnbaugesellschaft

Über zwei Millionen blätterte die Ring Wohnbau GmbH für die etwa 1.100 Quadratmeter große Fläche am Unteren Wöhrd hin, ein Quadratmeterpreis von etwa 2.000 Euro. Doch nun beschäftigt dieser Grundstücksdeal das Amtsgericht Regensburg. Der Bauträger klagt auf Schadenersatz – dem Vernehmen nach geht es um eine Summe im hohen sechsstelligen Bereich.

Der Rechtsstreit offenbart einen mindestens schlampigen Umgang der Stadt Regensburg mit der hiesigen Trinkwasserversorgung. Er wirft aber auch die Frage auf, wie weit das Abwälzen von Verantwortung gehen kann und er hinterlässt einen faden Beigeschmack im Hinblick auf die Gleich- oder Ungleichbehandlung von Bauinvestoren in Regensburg.

Glücklicher Zufall verhindert möglichen Schaden an wichtiger Trinkwasserleitung

Als die Ring Wohnbau GmbH das Areal Ende 2016 erwarb, war angesichts des Grundstückspreises klar, dass hier keine besonders preisgünstigen Wohnungen entstehen würden. Erste Angebote, die damals auf den Markt kamen, lagen bei knapp 7.000 Euro pro Quadratmeter. Ein vierstöckiges Gebäude sollte auf dem Areal zulässig sein.

Als die Planungen 2018 fertig waren und die ersten Bagger anrollten, war es dann ein glücklicher Zufall, durch den das Bauunternehmen davon erfuhr, dass sich unter ihrem Grundstück eine wichtige Leitung zur Trinkwasserversorgung der Regensburger Bevölkerung befindet.

„Vergessene“ Trinkwasserleitung versorgt ein Drittel der Regensburger

Bei einem Vor-Ort-Termin traf der Architekt des Bauunternehmens Beschäftigte der REWAG, ebenfalls eine städtische Tochter, die Arbeiten an dieser Hauptwasserleitung (Durchmesser: etwa ein halber Meter) durchführen sollten. Laut verschiedenen Aussagen aus dem Umfeld der REWAG hängt von dieser Leitung etwa ein Drittel der Trinkwasserversorgung Regensburgs ab.

Doch die Ring Wohnbau GmbH wusste nichts von dieser Leitung, die mitten durch ihr frisch erworbenes Grundstück lief. Sie wurde darüber nicht beim Kauf informiert und auch in den Plänen, die dem Unternehmen vorgelegt wurden, ist sie nicht verzeichnet.

„Vergessene“ Trinkwasserleitung: Bauträger muss Pläne und Kalkulation ändern

Es handelt sich offenbar um ein Versäumnis der Stadt Regensburg, die das Grundstück 1993 an ihre Wohnbautochter Stadtbau übertragen hatte, um deren Kapitaldecke aufzubessern. Doch dabei hatte man weder die Stadtbau über diese Leitung informiert noch hatte man, wie eigentlich notwendig, eine entsprechende Dienstbarkeit für die Trinkwasserleitung im Grundbuch eintragen lassen.

Und so bedeutete das zufällige Treffen von Architekt und REWAG zwar einerseits glücklicherweise, dass die Leitung bekannt wurde, noch ehe die Bauarbeiten begannen und sie dabei hätte beschädigt werden können. Allerdings musste die Ring GmbH nun komplett umplanen und ihre Kalkulation ändern.

„Massiver finanzieller Schaden“ durch Umplanungen

Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens hätte eine Verlegung dieser Leitung rund zwei Millionen Euro gekostet. Eine Betrag also, der den Grundstückspreis annähernd verdoppelt und die Preise für die Wohnungen in solche Höhen getrieben hätte, dass sie kaum noch verkäuflich gewesen wären.

Man habe sich daher „dazu entschlossen, das Bauvorhaben umzuplanen und eine erhebliche Verkleinerung des Untergeschosses in Kauf zu nehmen“, um den Verbleib der Leitung im Grundstück sicherzustellen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Baubeginn für das (mittlerweile fertiggestellte Gebäude) habe sich dadurch erheblich verzögert. Zudem seien die Kaufverträge für mehrere Wohnungen zu diesem Zeitpunkt bereits notariell beurkundet gewesen.

Von einem „massiven finanziellen Schaden“ ist in der Mitteilung die Rede. Es soll um fast eine Dreiviertelmillion Euro gehen.

„Jahrelange“ Einigungsversuche: Stadt Regensburg schaltet auf stur

Laut eigenen Worten habe man zunächst das Gespräch mit Stadtbau und Stadt Regensburg gesucht, heißt es in der Pressemitteilung der Ring Wohnbau GmbH. Doch bei mehreren Terminen – von „jahrelangen“ Verhandlungen ist die Rede – sei man sich nicht einig geworden.

Von Seiten der Stadtbau habe niemand teilgenommen und von den Vertretern der Stadt gab es offenbar kein Entgegenkommen. „Deshalb blieb uns leider nur noch der Klageweg.“

„Vergessene“ Trinkwasserleitung: Niemand will verantwortlich sein

Während Ring anführt, dass die Stadt per Konzessionsvertrag eigentlich verpflichtet sei, beim Verkauf von Grundstücken dafür zu sorgen, dass die Leitungsrechte der REWAG in den entsprechenden Unterlagen dokumentiert und gesichert sein müssen, scheinen Stadt und Stadtbau die Verantwortung für dieses Versäumnis jeweils aufeinander abzuwälzen.

Man habe ja nichts von der Leitung gewusst und habe den Käufer deshalb nicht darüber informieren können, heißt es seitens der Stadtbau. Die Stadt argumentiert offenbar damit, dass es sich ja schon lange nicht mehr um ihr Grundstück handle und die Sache deshalb wahrscheinlich ohnehin verjährt sei. Irgendeinen Schadenersatz zahlen will man auf keinen Fall. Ob diese Strategie Erfolg hat, wird sich vor Gericht zeigen.

Städtisches Versäumnis sorgte für höhere Wohnungspreise

Wäre die Ring Wohnbau GmbH nicht ein Unternehmen, das bereits seit einigen Jahrzehnten tätig ist, hätte diese Vorgehensweise auch von Erfolg gekrönt sein können. Ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich kann auch in dieser Branche durchaus existenzbedrohend sein – und ein insolventes Unternehmen klagt nicht mehr. Es bleibt auch völlig unklar, ob Ring angesichts dieses Schadens nicht sogar bei diesem Bauvorhaben draufgezahlt hat. Auf Nachfrage schweigt der Geschäftsführer zu diesem Thema.

Folgen hatte all das auch für spätere Wohnungskäufer in dem Anwesen. Angesichts der Verzögerungen und der damit gestiegenen Baukosten stieg auch der Kaufpreis für deren Wohnungen – öffentlich zugänglichen Angeboten zufolge – um fast 1.000 Euro an.

Grundstücksgeschäfte in Regensburg: Sind manche Unternehmer gleicher?

Das Vorgehen der Stadt, die eine Schadenersatz für das Versäumnis an dieser Stelle um jeden Preis vermeiden möchte, unterscheidet sich diametral von jenem, das man beim Verkauf eines Grundstücks einige Jahre zuvor an den Tag legte.

Käufer dieses quasi benachbarten Grundstücks, ebenfalls in der Wöhrdstraße, war das „Immobilien Zentrum Regensburg“, damals aktiver Unterstützer des Wahlkampfs von CSU-Oberbürgermeister Hans Schaidinger.

Grundstück in derselben Lage zum Schnäppchenpreis für ein anderes Unternehmen

Ende 2009 stoppte die Stadt eine Ausschreibung für dieses direkt an der Donau gelegene Grundstück mit über 30 Interessenten, überließ es unter Berufung auf ein fragwürdiges und umstrittenes Vorkaufsrecht dem IZ zum Schnäppchenpreis von 500 Euro pro Quadratmeter und beteiligte sich zudem mit einem fünfstelligen Betrag am Architektenwettbewerb für die spätere Bebauung.

Der gutachterlich festgelegte Bodenrichtwert für Grundstücke in diesem Gebiet lag übrigens damals bei 1.000 Euro, nur unwesentlich niedriger als jener für die Fläche, die 2016 an die Ring GmbH verkauft wurde. „Rein statistische Werte”, hieß es damals, 2010, dazu von der Stadt auf Nachfrage. Der Wert eines Grundstücks müsse anhand der Lage und „spezifischer Eigenschaften” ermittelt werden.