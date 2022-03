Rathaus liebäugelt mit zwölf öffentlichen „Luxusklos“ in Regensburg - Kosten für Service könnten explodieren

Von: Stefan Aigner

Gerade wegen technischer Probleme außer Betrieb: Die nagelneue Toilette am neuen Busbahnhof in Regensburg. © Stefan Aigner

Die Stadt Regensburg plant insgesamt zwölf Klohäuschen in der Innenstadt und in öffentlichen Grünanlagen zu errichten – das könnte ziemlich teuer werden.

Regensburg - Die Debatte ist schon älter. Und es liegt in der Natur der Sache, dass eine gewisse Dringlichkeit besteht. Es geht um Klos, genauer gesagt um öffentliche Toiletten in Regensburg. Bereits 2019 hatte die Stadt festgestellt, dass es in der näheren Umgebung der bei Feiernden und Erholungssuchenden beliebten Jahninsel dringend eine solche Toilette braucht. Ein Bezahl-Klo an der Ecke Liebl-/Müllerstraße sollte deshalb her. Diese sollte gleichzeitig als Modellprojekt für weitere Toiletten im Stadtgebiet dienen. Doch das Vorhaben stand unter keinem guten Stern.

Wegen zu hoher Kosten: Erstes „Luxusklo“ in Regensburg wurde 2021 von der OB gestoppt

Neben Protesten von Anwohnern ob des Standorts und Kritik im Stadtrat ob der Kosten und der geplanten Benutzungsgebühr stieg auch der Preis des so bezeichneten „Luxusklos“ über die Jahre stetig an – von anfänglich 250.000 auf zuletzt 375.000 Euro. Die monatlichen Unterhaltskosten, zu bezahlen an ein externes Unternehmen, schätzte die Verwaltung anfänglich auf 4.000 Euro, zuletzt lagen diese dem Vernehmen nach bei 5.000 Euro.

Die Oberbürgermeisterin stoppte das Projekt schließlich – einerseits wegen „der signifikanten Erhöhung der Gesamtkosten“, vor allem aber, weil der geplante Standort im Hochwassergebiet liegt und vom Wasserwirtschaftsamt für ein Pumpwerk benötigt werden dürfte.

Doch nun gibt es einen eigenen „Masterplan“ für öffentliche Toiletten in Regensburg, der diesen Donnerstag den Stadträtinnen und Stadträten vorgestellt werden soll. An insgesamt zwölf Standorten – im Innenstadtbereich und in öffentlichen Grünanlagen – wurde Klo-Bedarf unterschiedlicher Dringlichkeit festgestellt. Vier Toilettenhäuschen sollen bis spätestens Ende 2024 stehen, die übrigen acht sollen entsprechend einer Prioritätenliste folgen.

2022: Verwaltung schlägt zwölf Toiletten mit teurem Konzept vor

Das Frappierende: Das Konzept, das vom Stadtplanungsamt dafür vorgesehen ist, ist im Grunde dasselbe wie jenes für das gestoppte Jahninsel-Klo. Das Stadtplanungsamt schlägt eine einheitliche, standardisierte Bauweise vor. Errichtung und Betrieb der Klos sollen über einen externen Dienstleister erfolgen – im Rahmen eines sogenanntes Betreibermodells.

Ein externer Anbieter soll demnach „die Errichtung (einschließlich Erschließung und Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens) und die Bereitstellung des Toilettenbauwerkes sowie den Betrieb der Toilettenanlagen für die Dauer von min. 15 Jahren, mit einer Option auf Verlängerung um weitere 5 Jahre“ übernehmen. Der Betreiber erhält dabei einen monatlichen Festbetrag „für die Bereitstellung, den Unterhalt und den Betrieb“ des Klos. Dieser Betrag bleibt für zwei Jahre fix. „Danach kommt eine Gleitklausel zur Anwendung, die an die jeweiligen Tarif- bzw. Preiserhöhungen gekoppelt ist.“ Die Verwaltung verweist dabei unter anderem auf die Landeshauptstadt München, wo ein solches Betreibermodell „erfolgreich“ angewendet werde. All das war auch für das 2021 gekippte „Luxusklo“ im Umfeld der Jahninsel vorgesehen.

Beispiel München: 600.000 Euro pro Klo, 100.000 Euro Unterhalt pro Jahr

Auffällig war damals auch, dass der damalige Verwaltungsvorschlag wirkte, als sei er für ein bestimmtes Unternehmen zugeschnitten worden – der Grundriss, der damals im Stadtrat als Beispiel vorgelegt wurde, war bis ins Detail der Broschüre eines führenden Herstellers solcher Toilettenanlagen entnommen. Und auch das nun vom Planungsamt favorisierte erwähnte Betreiber-Modell gehört zum Full-Service-Angebot dieses Unternehmens. „Neben der Planung und dem Bau von öffentlichen WC-Anlagen“ bieten man „auch maßgeschneiderte Serviceleistungen an“, heißt es auf deren Firmenhomepage. „Egal, ob Wartung, Reinigung, Reparatur oder Finanzierung. Gerne stellen wir Ihnen ein passendes Service-Paket zusammen.“

Was die aktuelle Vorlage für den Stadtrat unerwähnt lässt – solche Rundum-Lösungen von externer Seite sind nicht gerade billig. Die Verwaltung verweist zwar auf die Landeshauptstadt München, wo ein solches Betreibermodell „erfolgreich“ angewendet worden sei. Dass dort aber laut früheren Medienberichten von Investitionskosten in Höhe von 600.000 Euro die Rede war und von Betriebsausgaben von 100.000 Euro pro Jahr und Klohäuschen liest man in der Beschlussvorlage nicht.

„Luxusklos“ in Regensburg: Die Benutzung soll etwas kosten

Immerhin: Das vom Planungsamt favorisierte Betreibermodell soll diese Woche noch nicht endgültig beschlossen werden. Zuvor soll es noch eine Gegenüberstellung zwischen „dem bisherigen Modell“, als dem Betrieb solcher Klohäuschen in kommunaler Eigenregie und der Errichtung und dem Betrieb durch Externe geben. Allerdings soll es bereits jetzt mehrere Festlegungen geben, unter anderem hinsichtlich der geplanten Ausstattung der Toilettenhäuschen – vollautomatische, selbstreinigende Unisex-Toiletten mit detailliert beschriebenen technischen Ausstattungsmerkmalen und ebenso genau geforderter Raumaufteilung. Ebenso festlegen will man sich darauf, dass sämtliche öffentlichen Toiletten kostenpflichtig betrieben werden sollen. 50 Cent pro Klogang werden demnach fällig.

Da die Suche nach den genauen Standorten noch nicht abgeschlossen ist, wird es noch bis Ende 2024 dauern, ehe das erste Klohäuschen stehen soll. So lange will man sich mit mobilen Toilettenanlagen – Klowägen und Dixies – behelfen. Deren monatliche Kosten beziffert das Planungsamt in der Vorlage auf „mindestens“ 1.150 Euro, weit günstiger als die monatlichen Unterhaltskosten der stationären Klohäuschen. Dennoch kommt das Planungsamt in der Beschlussvorlage zu dem Ergebnis, dass es „mittelfristig (…) sinnvoll und wirtschaftlicher“ scheine, dauerhafte Toilettenanlagen zu errichten.