„Verdacht auf Totschlag“: Zwei junge Frauen durch Messerstiche schwer verletzt

Von: Tanja Kipke

Teilen

Zu gleich zwei Messerangriffen kam es in den letzten Tagen in Regensburg. In beiden Fällen wurde eine junge Frau schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Regensburg – Der erste Fall ereignete sich bereits am Montagabend (2. Januar). Der Polizei wurden Hilfeschreie aus einem Mehrfamilienhaus in Regensburg gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden eine schwer verletzte 22-Jährige und ihren Freund vor. „Nach einem Streit soll der Mann die Frau mit einem oder mehreren Messern mehrfach schwer verletzt haben“, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Polizei sucht in diesem Fall nach einem bestimmten Zeugen.

Zwei Messerangriffe in Regensburg: Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Tötungsdelikt

„Kurz vor der Tat soll sich das Paar am beziehungsweise im Regensburger Hauptbahnhof aufgehalten haben. Dabei habe sich die Frau mit einem noch unbekannten Mann unterhalten. Dieser Mann wird dringend als Zeuge gesucht!“, so die Polizei. Zudem ging die Frau wohl nicht freiwillig mit ihrem Partner in die Wohnung. Zeugen, die das Paar im Bereich Alleengürtel/Albertstraße gesehen haben, werden ebenfalls gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

Der zweite Messerangriff ereignete sich am Dienstag (3. Januar). Gegen 16.30 Uhr ging eine Mitteilung über eine verletzte Frau in einer Wohnung in der Ladehofstraße in Regensburg bei der Polizei ein. Auch hier fanden die Einsatzkräfte eine schwerverletzte Frau mit Stichverletzungen vor (20 Jahre). Sie musste im Krankenhaus notoperiert werden. „Die Frau beschuldigte den anwesenden 26-jährigen Vater des gemeinsamen Kindes dafür verantwortlich zu sein.“

Kriminalpolizei ermittelt im Verdacht auf Tötungsdelikt

In beiden Fällen wurden die Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher jeweils Haftbefehl erließ. Die Beamten ermitteln in beiden Fällen im Verdacht auf versuchten Totschlag gegen die Männer. Das Kleinkind der 20-jährigen Frau kam in die Obhut von Angehörigen. (tkip)

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.