Katzenbabys in Militärfahrzeug gefunden: Von der Mutter fehlt jede Spur

Von: Adriano D'Adamo

Fünf Katzenbabys wurden in einem Militärfahrzeug gefunden. Sie sind noch zu schwach, um ohne ihre Mutter zu überleben. Von ihr fehlt aber jede Spur.

Vilseck – Sie sind kaum auf der Welt und müssen schon kämpfen. Der Tierschutzverein Amberg-Sulzbach verkündete auf Facebook, dass sie sich um fünf weitere Katzenbabys kümmern müssen – nur die Babys. Denn von der Mutter fehlt jede Spur und die Katzen sind „zu klein, um ohne Mama zu überleben“, schrieb der Tierschutzverein auf Facebook.

Fünf Katzenbabys wurden gefunden. © Tierschutzverein Amberg-Sulzbach e.V./Facebook

Mutter ist nicht zu finden: Katzenfutter dringend benötigt

Die fünf Katzenbabys wurden allerdings nicht abgegeben oder von einem aufmerksamen Helfer am Straßenrand gesichtet. Stattdessen wurden die Tiere in einem Militärfahrzeug im Lager in Vilseck gefunden. In der oberpfälzischen Stadt im Landkreis Amberg-Sulzbach befinden sich viele Soldaten der US-Army und dementsprechend auch viele ihrer Fahrzeuge. Leider wurde das Militärfahrzeug, in dem die Katzen gefunden wurden, bewegt. Deswegen ist den Helfern nicht bekannt, wo ihre Mutter sein könnte.

Die fünf Katzenbabys sind noch sehr jung und schwach. Deswegen müssen sie mit der Flasche gefüttert werden. Auf Facebook bedankt sich der Tierschutzverein bei der Pflegestelle, die eingesprungen ist, aber richtet auch einen Appell an die eigenen Facebook-Follower. Der Tierschutzverein braucht dringend Katzenfutter und ist „dankbar für jede Unterstützung“. Wann die Katzen vermittelt und adoptiert werden können, ist noch nicht bekannt.

