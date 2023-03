„Mit Schlamm gefüllten Eimer“: Mann überschüttet Bürgermeister im Rathaus mit Dreck

Von: Tanja Kipke

Ein 67-Jähriger ist in Nabburg ins Rathaus marschiert und wollte den Bürgermeister sprechen. Als sich dieser Zeit nahm, überschüttete ihn der Mann mit einem Eimer voller Schlamm.

Nabburg – Ein kurioser Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei im Landkreis Schwandorf. Am Freitagmittag (24. März) kam ein 67-jähriger Mann in das Ratshaus in Nabburg, um eine Wohnsitzanmeldung beim Einwohnermeldeamt vorzunehmen. Wie die Polizei mitteilt, konnte sein Anliegen nicht erfüllt werden. Er ging daraufhin in das Büro des Bürgermeisters, Frank Zeitler (CSU), um in einem Gespräch die Angelegenheit zu klären.

Schlamm-Attacke: Mann überschüttet Bürgermeister mit Eimer voll Dreck

Dieses Gespräch führte offenbar nicht zum gewünschten Ergebnis des Mannes. „Im weiteren Verlauf überschüttete der Mann den Bürgermeister mit einem Eimer voll Schlamm“, teilt die Polizei Oberpfalz mit. Durch die Attacke seien auch Gegenstände im Büro des Bürgermeisters beschädigt worden.

Mit einem Eimer voll Schlamm: Im Rathaus von Nabburg wurde der Bürgermeister mit Dreck überschüttet. © Andreas Gebert/dpa/IMAGO/imagebroker (Merkur.de-Montage)

Nach seinem Angriff flüchtet der 67-Jährige, konnte jedoch innerhalb weniger Minuten von Polizisten festgenommen werden. „Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung übernommen.“ (tkip)

