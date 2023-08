Sonne satt in der Oberpfalz: Sommer kehrt zurück und bringt Gewitter mit sich

Von: Leyla Yildiz

In der Oberpfalz scheint in den nächsten Tagen viel die Sonne. Nach Regen und viel Wind kann nun der Sommer seine Rückkehr feiern.

Regensburg - Nach einer regenreichen Phase kann die Oberpfalz aufatmen: Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen dominieren die Wetterlage für die kommenden vier Tage. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) signalisiert eine warme Meeresluft, die unter Hochdruckeinfluss mit einer südwestlichen Strömung nach Bayern gelenkt wird, ein sonniges Wettergeschehen in der Region.

Bewohner der Oberpfalz können sich über ein sonniges Startsignal ins Wochenende freuen, wenn der Freitag mit makellosem Himmel über Regensburg und der Oberpfalz beginnt. Bis zu 14 Stunden strahlender Sonnenschein versprechen einen angenehmen Abschluss der Arbeitswoche.

Wetter in der Oberpfalz: Sommer bringt bei seiner Rückkehr Gewitter mit sich

Am Samstag ziehen einige Wolken auf, die bis in den Sonntag hinein Bestand haben werden. Oberpfälzer sollten jedoch darauf vorbereitet sein, dass am Sonntag lokale Gewitter die Szenerie begleiten könnten. Das wird jedoch kaum Einfluss auf das Thermometer haben, da es weiterhin Werte von 28 bis 32 Grad Celsius anzeigen wird.

Bei heißen Sommertemperaturen können sich Regensburger Abkühlung an der Donau suchen. © Imagebroker/Imago

Die vorhergesagten Aussichten signalisieren eine bemerkenswerte Abkehr von den kühleren Wochen zuvor. Ob diese Wetterlage Bestand haben wird, bleibt jedoch dem Lauf der Elemente vorbehalten – eine Frage, die nur von den Göttern des Wetters beantwortet werden kann. In der Zwischenzeit jedoch können sich Bewohner und Besucher der Oberpfalz auf eine sonnige und warme Zeit einstellen. (ly)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.