Motorradfahrer stirbt bei Unfall – Eine Stunde später verunglückt weiterer Biker auf derselben Straße tödlich

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer kollidierte in der Oberpfalz mit zwei Bikern, einer davon starb. Nur eine Stunde später gab es auf derselben Straße erneut einen tödlichen Unfall.

Regensburg – Zwei Motorradfahrer sind bei schweren Unfällen in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Bei den Unfällen auf der Staatsstraße 2665 am Samstag, 19. August, wurden zudem mehrere Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Motorradfahrer stirbt bei Pressat nach Zusammenstoß mit Auto

Demnach wurde ein Motorradfahrer (63) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittag tödlich verletzt. Ein weiterer Motorradfahrer (35) kam lebensgefährlich verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben hatte der 51-jährige Autofahrer bei Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) zum Überholen angesetzt. Daraufhin war er mit den entgegenkommenden Motorradfahrern kollidiert.

Der Autofahrer kam mit Verletzungen in eine Klinik. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang.

Ein Biker ist bei einem Unfall in der Oberpfalz gestorben. © NEWS5 / Wellenhöfer

Motorrad und Auto stoßen frontal zusammen: Biker stirbt bei Unfall in der Oberpfalz

Eine Stunde später kam ein 53-jähriger Biker auf derselben Straße ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein Autofahrer (27) nach ersten Erkenntnissen die Straße bei Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) und übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer beim Abbiegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 53-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (kam)

Ein 27-Jähriger übersah einen Motorradfahrer beim Abbiegen. © NEWS5 / Wellenhöfer

