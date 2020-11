Trieb in München sein Unwesen - und war unter eindeutigem Spitznamen bekannt: Serienmörder liegt tot in Zelle

Ermittlungsverfahren läuft

Horst David mordete in München und Regensburg. Jetzt wurde der Serientäter im Alter von 81 Jahren tot in seiner Gefängniszelle gefunden.

München/Straubing - Mindestens sieben Menschenleben hat Horst David auf dem Gewissen. Zwischen den Jahren 1975 und 1993 hielt der „Würger von Regensburg“ den Freistaat mit einer beispiellosen Mordserie in Atem. Jetzt ist David im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie die JVA Straubing tz.de* bestätigte, wurde er am Sonntag (8. November) tot in seiner Gefängniszelle gefunden.

Serienmörder war in München und Regensburg unterwegs: „Würger“ liegt tot in Gefängniszelle

Der ermittelnde Regensburger Oberstaatsanwalt Dr. Markus Pfaller berichtet von einem Todesermittlungsverfahren, das eingeleitet wurde: „Es gibt derzeit keinen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung.“ Man warte nun auf das Ergebnis einer Obduktion. Mit dem Coronavirus* war der „Würger von Regensburg*“ allerdings nicht infiziert.

Davids Fall gilt heute als Meilenstein in der deutschen Kriminalgeschichte. Erstmals war es der Polizei gelungen, eine fast 20 Jahre zurückliegende Tat mittels eines automatisierten Fingerabdruckidentifizierungssystems aufzuklären.

München: Horst David tötete zwei Prostituierte - Jahre später wird er überführt

Seine ersten beiden nachgewiesenen Morde beging der ausgebildete Maler David im August 1975. Bei einem Ausflug nach München* ermordete er zunächst die Prostituierte Waldtraud Frank, zwei Tage später ihre Kollegin Fatima Grossart. Mit Spuren aus dem Fall Grossart kamen die Ermittler David Jahre später auf die Schliche.

1994 gestand der Serientäter fünf weitere Morde an seinem Wohnort Regensburg. Stets waren Rentnerinnen die Opfer, die in ihren Wohnungen erdrosselt worden waren. Dieser Umstand sollte David seinen wenig schmeichelhaften Spitznamen einbringen. Als Motiv wurden jeweils finanzielle Aspekte geführt.

„Würger von Regensburg“ tot: Gehen weitere Morde auf sein Konto?

1995 wurde der Frauenmörder vom Landgericht München zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt. Ermittler gehen davon aus, das weitere Taten auf sein Konto gehen dürften.

Frühestens im Jahr 2023 wäre der „Würger von Regensburg“ aus der Haft entlassen worden. Der stellvertretende Leiter der JVA Straubing, Marcus Hegele, erklärte gegenüber tz.de*, dass der 81-Jährige bereits vor seinem Tod am Sonntag auf der Krankenstation des Gefängnisses behandelt worden war. (lks)

