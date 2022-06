Pärchen verunglückt auf bayerischem See: Polizei sucht immer noch nach dem Mann

Von: Thomas Eldersch

Am Murner See wird seit Dienstag ein Mann vermisst. Die erste Suchaktion der Polizei verlief ergebnislos. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Bereits seit über zwölf Stunden wird eine untergegangene Person im Murner See bei Schwandorf gesucht. Ein Großaufgebot an Helfern ist vor Ort.

Schwarzenfeld – Am Dienstag, 21. Juni, kam es am Murner See nahe Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf) in der Oberpfalz zu zwei Badeunfällen. Eine Frau konnte relativ schnell gerettet werden. Eine zweite wird noch vermisst. Eine großangelegte Suche brachte keinen Erfolg. Am Mittwoch werden die Suchmaßnahmen fortgesetzt.

41-jähriger Mann geht im Murner See unter – große Suchaktion läuft an

Der Murner See, nordöstlich von Schwandorf, ist ein beliebter Badesee in der Region. Mit seinen 90 Hektar ist er ein gefragter Anlaufpunkt für viele, die Abkühlung bei den sommerlichen Temperaturen suchen. Am gestrigen Dienstag kam es aber gleich zu zwei Unfällen an dem See. Pärchen war mit ihren Stand-up-Paddle-Boards (SUP) unterwegs. Sowohl der 41-jährige Ehemann als auch seine Frau fielen dabei ins Wasser. Die Verunglückte konnte aber relativ schnell von einer Gruppe auf einem Tretboot aus dem Wasser gezogen werden.

Der Ehemann hingegen ging laut Zeugenaussagen gegen 18.20 Uhr auf Höhe des Aussichtsturms unter. Die Passanten riefen sofort bei der Integrierten Leitstelle (ILS) an und die verständigte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Großaufgebot an Rettungskräften machte sich auf den Weg zur Unglücksstelle. Auch die Wasserwacht war vor Ort und suchte die Gegend mit Booten ab. Eine Gruppe Taucher machte sich ebenfalls auf die Suche nach dem Vermissten. Zusätzlich kamen noch ein Rettungshubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. Alles ohne Erfolg.

Suche wird abgebrochen und am nächsten Tag fortgesetzt

Gegen 23.45 Uhr mussten die Suchmaßnahmen eingestellt werden. Die Rettungskräfte wollen aber weiter nach dem Vermissten suchen. Am heutigen Mittwoch wird die Suche fortgesetzt. Bislang jedoch ohne Erfolgsmeldung (Stand: 10.40 Uhr). Warum der Mann ins Wasser fiel, blieb zunächst noch unklar. Turbulenzen auf dem Wasser wegen schlechten Wetters schloss die Polizei aus. (tel)

