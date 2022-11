„Manischer Franzosenhass“: Stadt Regensburg entfernt nach 13 Jahren Inschrift an Gebäude

Von: Stefan Aigner

Diese Inschrift ließ der frühere Kulturreferent von Regensburg 2009 in ein denkmalgeschütztes Gebäude meißeln. Die Stadt ließ das Machwerk jetzt entfernen. © Stefan Aigner

„In Stein gehauene Geschichtsfälschung“ war dem früheren Regensburger Kulturreferenten für eine Inschrift attestiert worden. Jetzt wurde sie entfernt.

Regensburg – Nach 13 Jahren ist sie nun endlich weg: Eine Inschrift, die der frühere Regensburger Kulturreferent Klemens Unger in ein denkmalgeschütztes Bauwerk in Stadtamhof hämmern ließ und die für Empörung unter Historikern gesorgt hatte.

Inschrift an denkmalgeschützrem Bauwerk in Regensburg: „Manischer Franzosenhass“

„Inakzeptabel und nicht tragbar“, „in Stein gehauene Geschichtsfälschung“, „manischer Franzosenhass“, „Geschichtsklitterung“ oder einfach nur „falsch“. Das waren nur einige Urteile, die eine Reihe von Fachleuten und Historikern 2009 gefällt hatten.

„1809 Schreckenstage durch Napoleon – Zum Gedenken an die Opfer 2009“ lautete die Inschrift, die Unger heimlich und ohne Abstimmung mit dem Denkmalamt im Pylonentor anbringen ließ.

Früherer Kulturreferent war immun gegen Kritik von Experten

Eine Erinnerung an den Brand in Stadtamhof am 23. April 1809 sollte das sein, bei dem fast 90 Prozent der Häuser zerstört wurden, 95 Bewohner ihr Leben verloren und rund 3.000 Menschen obdachlos wurden. Die Krux bei alledem: Ausgelöst wurde dieser Brand nicht durch Napoleon, sondern durch den Beschuss österreichischer Truppen.

Vor diesem Hintergrund war es kaum überraschend, dass die Inschrift auf einhellige Kritik und Ablehnung stieß – vom Historischen Verein, dem Napoleon-Experten Dr. Marcus Junkelmann, dem damaligen Generalkonservator Egon Greipl und nicht zuletzt vom Heimatverein „Statt am Hoff“.

Früherer Kulturreferent Unger: Narrenfreiheit unter zwei Oberbürgermeistern

Für Klemens Unger jedoch blieb diese fragwürdige Aktion folgenlos. Wie so oft. Unter Oberbürgermeister Hans Schaidinger, aber auch dessen Nachfolger Joachim Wolbergs schien der oft eigenmächtig agierende und immer wieder in der Kritik stehende Kulturreferent Narrenfreiheit zu genießen.

Schaidinger erteilte seinerzeit sogar dem Herausgeber des renommierten Regensburger Almanach, Konrad Färber, Hausverbot in städtischen Räumen, weil der es gewagt hatte, mit Junkelmann einen der prominenteren Inschriften-Kritiker zum Vortrag einzuladen. Joachim Wolbergs, damals nur Bürgernmeister, gab pflichtschuldig zu Protokoll: „Die Inschrift bringt uns nicht um.“

Heimlich und verschämt: Stadt Regensburg entfernt Ungers Machwerk

Schließlich verebbte die Debatte, wurde erfolgreich ausgesessen. Unger wurde pensioniert und die von ihm verantwortete Inschrift schien auf Dauer zu bleiben. Doch seit geraumer Zeit ist sie nun doch verschwunden. Es war kein offizieller Akt, ja nicht einmal einer städtischen Mitteilung wert, dass sie irgendwann 2021 schließlich doch noch vom Pylonentor entfernt wurde.

„Die ungenau formulierte und immer wieder kritisierte Inschrift im Pylonentor wurde in Abstimmung zwischen Kulturreferat, Stadtarchiv, Denkmalpflege und dem Heimatverein ‚Statt am Hoff‘ rückgängig gemacht“, heißt es dazu auf Nachfrage von der Pressestelle der Stadt Regensburg.

Unger ließ meißeln: Kosten für Entfernung trägt der Steuerzahler

Dank des Einsatzes des Heimatvereins „Statt am Hoff“ gibt es dafür an anderer Stelle nun eine würdigere und historisch korrekte Erinnerung an den Brand. Am ehemaligen Rathaus vom Stadtamhof wurde eine „textlich abgestimmte“ Gedenktafel angebracht, gesponsert von der Raiffeisenbank, die in diesem Gebäude residiert.

Für die Entfernung von Ungers Sachbeschädigung am Pylonentor wurden laut Auskunft der Stadt Regensburg 1.270,92 Euro fällig. Die trägt übrigens der Steuerzahler.

