Nach Merkur-Recherche: Regensburger Park soll umbenannt werden – Namensgeber war höchst aktiver Nazi

Von: Stefan Aigner

Teilen

Irreführende Beschilderung im Karl-Freitag-Park © Martin Oswald

Der Karl-Freitag-Park im Stadtsüden von Regensburg soll umbenannt werden. Ein neuer Name aber fehlt bislang.

Regensburg - Der Karl-Freitag-Park in Regensburg, benannt nach einem glühenden Nazi und NS-Multifunktionär soll einen neuen Namen bekommen. So steht es in einer Vorlage für den Kulturausschuss des Regensburger Stadtrats.

Karl-Freitag-Park wird umbenannt: Auch Recherchen unserer Redaktion trugen dazu bei

Hintergrund der geplanten Maßnahme sind auch Recherchen unserer Redaktion. Die vorgeschlagene Umbenennung sei das Ergebnis einer „Recherche in den Archivbeständen der Stadt sowie eines Artikels im Münchner Merkur vom 25.08.2021“.

Die Namensgebung des Karl-Freitag-Parks im Stadtteil Kumpfmühl ist generell eine Geschichte voller Peinlichkeiten. Das fängt schon bei der Beschilderung an. „Benannt nach dem Botaniker ‚Karl Freitag‘ Fürstlicher Archivrat und Förderer der Kleingartenidee“, heißt es da.

Karl-Freitag-Park wird umbenannt: Viele Fehler und Peinlichkeiten bei der Beschilderung

Denn tatsächlich benannt ist der Park nach einem „Karl Freytag“. Der war allerdings kein Botaniker, sondern Lehrer. „Förderer der Kleingartenidee“ war er zwar, fürstlicher Archivrat jedoch nicht. Hier liegt eine offensichtliche Verwechslung mit Rudolf Freytag vor, der tatsächlich für das Haus Thurn & Taxis im Archiv- und Bibliotheksdienst tätig war.

Im Vergleich zur eigentlichen Problematik sind diese Falschinformationen freilich nur Anekdoten. Denn Karl Freytag war von 1933 bis 1945 fanatischer Anhänger der Nationalsozialisten. Der Oberlehrer und Kleingärtner, der übrigens keinen Bezug zu Regensburg hat, war Multi-Funktionär in diversen NS-Verbänden.

So war er nicht nur NSDAP-Parteimitglied und Blockleiter der Ortsgruppe Borstei in München, sondern betätigte sich aktiv auch im NS-Lehrerbund, der NS-Volkswohlfahrt und als Untergruppenführer im Reichsluftschutzbund, im Sängerbund oder in der Reichskulturkammer.

Karl Freitag: „Kleingartenvater von München“ spielte wichtige Rolle für das NS-Regime

Auch als „Kleingartenvater von München“ spielte er eine wichtige Rolle für das Regime. Im 100-jährigen Jubiläumsheft des Kleingartenvereins München von 2017 heißt es zu ihm:

„Vom Reichsarbeitsminister war er [Freytag] am 6. Mai 1933 beauftragt worden, den ‚Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschlands‘ gleichzuschalten und das ‚Führerprinzip’ dort einzuführen. Als am 29. Juli 1933 der ‚Reichskleingärtnertag’ stattfand, konnte Freytag vermelden, dass er 530.000 deutsche Kleingärtner in den ’NS-Reichsbund der Kleingärtner und Kleinsiedler‘ überführt hatte.“

Karl-Freitag-Park wird umbenannt: Noch kein neuer Name in Sicht

Dass die Umbenennung im Regensburger Stadtrat beschlossen wird, gilt als sicher. In der Regensburger Rathaus-Koalition ist man sich einig und unter anderem die Grünen, größte Oppositionsfraktion im Stadtrat, haben bereits im Vorfeld ihre Zustimmung angekündigt.

Ganz ungetrübt ist die Freude über das Tätigwerden der Stadt dennoch nicht. Denn es ist wieder nur Stückwerk in der seit Jahren andauernden Debatte über den richtigen Umgang mit (eventuell) problematischen Straßennamen in Regensburg. Dass aktuell auch kein Vorschlag für einen neuen Namen vorgelegt wird dazu, bezeichnet Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet als „politisch feige“.

Namensdebatte in Regensburg: Eine unendliche Geschichte?

Die Debatte um Straßen-, Platz- und Parknamen schwelt in Regensburg schon länger. Bereits Anfang 2016 hatten sich der frühere Bildungsreferent Hermann Hage und der städtische Gedenkbeauftragte Raphael Birnstiel klar positioniert: Ein damals noch in Entstehung begriffenes Konzept für eine Gedenk- und Erinnerungskultur in Regensburg müsse auch den Umgang mit Straßennamen, vornehmlich solchen aus der NS-Zeit, thematisieren.

Als das Konzept im Oktober 2017 veröffentlicht wurde, plädierte das Experten-Trio Dr. Jörg Skriebeleit, Professor Mark Spoerer und Dr. Heike Wolter für „eine öffentlich nachvollziehbare Kommentierung“ von Straßennamen „statt einer grundsätzlichen Eliminierung“. Lediglich in „wenigen, gut begründeten und breit zu diskutierenden Einzelfällen“ solle eine Umbenennung „nicht gänzlich ausgeschlossen werden“.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Karl-Freitag-Park wird umbenannt: Frauen-Union preschte 2021 vor

Im Juli 2020 beschloss der Stadtrat dann, eine Expertenkommission mit der Prüfung der Namen zu beauftragen.

Ein Jahr später, im August 2021, wies die Regensburger Frauen-Union (FU) darauf hin, dass Karl Freytag ein glühender Nazi gewesen sei und preschte mit der Idee vor, den nach ihm benannten Park in Hildegard-Anke-Park umzubenennen.

Das geht wiederum schon allein deshalb nicht, weil die frühere Bürgermeisterin noch lebt und eine Benennung nach lebenden Personen per städtischer Richtlinie ohnehin ausgeschlossen ist.

Namensdebatte sorgt auch für Streit in Regensburger Regierungskoalition

Entsprechend zurückhaltend reagierte man bei der Stadt Regensburg. Der Name des Karl-Freitag-Parks werde „wie alle Straßennamen wird auch der Park im Rahmen der historischen Aufarbeitung der Regensburger Straßennamen überprüft“, hieß es.

Dem Stadtrat werde (irgendwann) „die Aufstellung der betroffenen Straßennamen und Vorschläge für Umbenennungen oder ähnliche Maßnahmen“ gesammelt vorgelegt.

Als weiteres Zwischenspiel torpedierte die CSU dann im Februar 2022 den Verwaltungsvorschlag, neben einer Expertenkommission in Sachen Straßenbenamung auch einen Begleitausschuss mit Vertreterinnen von Zivilgesellschaft und Stadtrat mit dem Thema zu befassen.

Die Oberbürgermeisterin strich aus Rücksicht auf den Koalitionspartner die entsprechende Vorlage von der Tagesordnung, brüskierte den scheidenden Bildungsreferenten, versprach aber gleichzeitig eine (von der CSU damals abgelehnte) Einbindung der Öffentlichkeit.

Neuer Namen für den Karl-Freitag-Park: Der Stadtrat darf nichts vorschlagen

Nun wird kommende Woche besagte Vorlage zur Umbenennung des Karl-Freitag-Parks in einer gemeinsamen Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses präsentiert. Den Stadträtinnen und Stadträten obliegt dabei lediglich die Entscheidung über das Ob, nicht aber über das Wie.

Sprich: Ein Namensvorschlag wird durch die Verwaltung, so heißt es in der Vorlage, „den Ausschüssen und dem Stadtrat baldmöglichst vorgelegt“ werden.

Von grünen, gelben und roten Namen in Regensburg

Grundlage der nun erfolgten Empfehlung zur Umbenennung ist der Jahresbericht der „Stabsstelle Erinnerungskultur“, der in der selben Sitzung debattiert wird. Dort wird als Procedere zum weiteren Vorgehen nun ein dreistufiges Verfahren vorgeschlagen.

Honorarkräfte übernehmen bereits jetzt seit geraumer Zeit die Recherche in Sachen Straßennamen. Auf Basis der Rechercheergebnisse wird anschließend die Stabsstelle ein Einordnung vornehmen – grün (= unbedenklich, kein Handlungsbedarf), gelb (= Diskussionsbedarf, Expertinnen werden zu Rate gezogen), rot (= eindeutige Empfehlung zur Umbenennung).

Namensdebatte in Regensburg: Alles ohne öffentliche Beteiligung?

Bislang habe man die Recherche für sieben Straßennamen abgeschlossen, heißt es. Und zumindest beim Karl-Freitag-Park scheint man nun entgegen der 2021 kommunizierten Vorgehensweise zu dem Schluss gekommen zu sein, dass man bei gewissen Namen auch sofort handeln kann und nicht abwarten muss, ehe sämtliche Vorschläge gesammelt wurden.

Von einer Einbindung der Öffentlichkeit ist entgegen der Ankündigung der OB im Februar 2022 – bislang jedenfalls – keine Rede mehr.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.