Tödliches Naturspektakel: Tausende Eintagsfliegen in bayerischer Stadt

Tote Körper häufen sich

Von Katarina Amtmann schließen

Sie pflanzen sich fort, danach sterben sie. Die Körper von tausenden toten Eintagsfliegen häufen sich derzeit in Nittenau.

Nittenau - Erst kürzlich gab es in Bayern ein beeindruckendes Naturphänomen zu sehen. Die Perseiden-Sternschnuppen zeigten sich am Nachthimmel über dem Freistaat. Nun gab es in der Oberpfalz ein Naturspektakel der etwas anderen Art.

Naturspektakel der besonderen Art: Tausende Eintagsfliegen in und um Nittenau

So sind die Straßen in Nittenau (Landkreis Schwandorf) zu einem „skurrilen Schauplatz einer tierischen Massenveranstaltung“ geworden, wie Vifogra berichtet. Sobald sie das letzte Larvenstadium hinter sich gelassen und sich in den Gewässern um Nittenau zu vollwertigen Eintagsfliegen entwickelt haben, geht‘s los: Sie entfalten meist in schwülen Nächten - wie am Freitag, 18. August - ihre Flügel und haben dann nur eines im Sinn: Die Fortpflanzung. Tausende Eintagsfliegen schwirrten deshalb durch die oberpfälzer Luft

Drei Jahre altes Video zeigt: Zentimeterhoch tote Fliegen auf der Straße

Nach Fortpflanzung: Eintagsfliegen sterben zu Tausenden - Tote Fliegen auf Boden häufen sich

Dann kommt es zu einem „wahren Insektentanz“, wie Vifogra berichtet. Die Männchen schwirren zu Tausenden in der Luft, auf der Suche nach einem Weibchen. Für das Naturspektakel bezahlen die Fliegen aber einen hohen Preis: Nachdem die Weibchen ihre Eier auf dem Gewässer abgelegt haben, sterben sie vor Entkräftung oder fallen Fischen zum Opfer. Auch die Männchen überleben nicht: Ohne funktionsfähige Mundwerkzeuge verhungern sie. Und dieser Lebenszyklus hinterlässt Spuren: Derzeit häufen sich die toten Körper der Eintagsfliegen in Nittenau, wie Fotos zeigen.

+ Bei Nittenau zeigt sich gerade ein besonderes Naturphänomen. Eintagsfliegen liegen in Massen auf dem Boden. © vifogra / Hanke

Für das Ökosystem ist dieser Ablauf allerdings wichtig, denn: Eintagsfliegen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und andere Tiere. Und ihre Larven spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Gesundheit der Gewässer. (kam)

