Eine Trommel für den Blauen – Regensburger zeichnet bayerische Spielkarten neu

Von: Stefan Aigner

Teilen

Grafikdesigner Philipp Starzinger hat sich das bayerische Kartenbild vorgenommen und neu gezeichnet. © Stefan Aigner

Nach über 120 Jahren hat Philipp Starzinger die traditionellen Schafkopf-Karten neu gezeichnet – und die abgeschnittenen Unterleiber beim Alten, Blauen und Max geheilt.

Regensburg - Selber Schafkopfen, das kann Philipp Starzinger nicht. Aber dass den Figuren auf den Spielkarten, die dazu und zum Watten oder Neunerln verwendet werden, einfach der Unterleib abgeschnitten wurde, das hat den Regensburger schon länger gestört.

Schafkopfkarten neu gezeichnet: Regensburg war mal eine Kartenmacher-Stadt

Deshalb hat sich der Grafikdesigner und Buchautor – von Starzinger stammen unter anderem das „Regensburg Sammelsurium“ und das „Bayern Sammelsurium“ – daran gemacht, diese Verletzung zu heilen und das traditionelle bayerische Kartenbild komplett neu zu zeichnen.

Als Regensburger kann Starzinger durchaus auf eine lange Geschichte in punkto Spielkarten zurückblicken. Laut Manfred Hausler, der als Papst der bayerischen Spielkarten gilt, gab es im 18. Jahrhundert insgesamt zehn Kartenmacher in der Domstadt, in Stadtamhof und am fürstlichen Hofe von Thurn und Taxis.

Regensburg: Erster urkundlicher Beleg fürs Kartenspielen in Bayern

Doch die besondere Beziehung von Regensburg zum Karteln geht sogar schon länger. Wie Hausler in seiner Geschichte der bayerischen Spielkarten („Trommler und Pfeifer“) zu berichten weiß, stammt aus Regensburg der erste urkundliche Beleg dafür, dass auch in Bayern gerne Karten gespielt wurde.

Bezeichnenderweise handelt es sich um ein Verbot, dass der Rat der Stadt damals, am 23. Juli 1378, erließ, um der um sich greifenden Spielwut Einhalt zu gebieten.

Bayerische Spielkarten: Früher waren das kleine Kunstwerke

Das ist 645 Jahre her. Schafkopfen, Watten und Neunerln sind auch schon geraume Zeit wieder erlaubt. Und nun hat Starzinger dem Grün-Ober seine Trommel, dem Herz-Ober sein ganzes Schwert und dem Max (Herz-König) seine linke Hand zurückzugeben. Etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben die genannten Spielkarten diese Kennzeichen weitgehend verloren.

Die Geschichte geht in etwa so. Bis um das Jahr 1900 herum waren die Spielkarten kleine Kunstwerke. Ganze Figuren von Kopf bis Fuß und liebevoll illustrierte Zahlenkarten, die aber nach dem Aufnehmen gedreht werden mussten.

Um 1900: Kartenhersteller greifen zu drastischem Schnitt

Führende Kartenhersteller hielten dies offenbar für einen größeren Nachteil. Und so wurde von dem Münchner Josef Frey entworfene Einfachbild einfach in der Mitte durchgeschnitten, gespiegelt und das heute gängige Bayerische Doppelbild kam auf den Markt. Mit halbierten Figuren, Zahlenkarten ohne Illustration und noch dazu dem falschen, weil durch die Spiegelung doppeltem Zahlenwert.

„Einst kleine Kunstwerke, sind sie heute reiner Gebrauchsgegenstand“, schreibt Kartenpapst Hausler zu dieser Entwicklung. Und auch in Starzingers Augen wurde diese Vereinfachung schlampig, um nicht zu sagen lieblos umgesetzt.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Neuzeichnung aus Regensburg: „Was die Amerikaner können, müssen auch die Bayern schaffen.“

Deshalb habe er sich „vielleicht 500 oder 1.000 Stunden“ hingesetzt und das traditionelle bayerische Bild neu gezeichnet. „Eine Fleißarbeit“, wie er sagt, mit dem besten aus beiden Welten.

Spielkarten im Vergleich. © privat

Auch Starzinger hat ein Doppelbild gewählt – man muss die Karten also nicht drehen. Anstatt des brutal amputierten Unterleibs beim gängigen Standardblatt aber gehen die Zeichnungen ineinander über – so wie man es auch bei amerikanischen Poker-Karten kennt.

Was die Amerikaner könnten, das müssten doch auch die Bayern schaffen, dachte sich Starzinger. Deshalb hat er es ganz einfach selbst gemacht und bringt die Karten in seinem kleinen Bart-Verlag in Eigenregie heraus.

Neue Schafkopfkarten aus Regensburg: Der Münchner Frey bleibt das Vorbild

Allzu sehr verkünstelt hat sich der Grafikdesigner dabei nicht. Das gewohnte Motiv des Münchners Frey blieb erkennbares Vorbild. „Man soll sich ja noch daheim fühlen.“ Dennoch steckt viel Liebe zum Detail und einiger Humor in Starzingers Neuadaption des bayerischen Kartenbilds.

Das sieht man gerade auch den Zahlenkarten an. Ein tanzendes Frosch-Pärchen auf der Schellen-Acht, ein Schafhirte nebst kleiner Herde auf der Gras-Neun, ein bayerischer Löwe unter Palme auf der Herz-Sechs, ein seltsamer Vogel auf der Eichel-Sieben...

Warum neue Schafkopfkarten? „Ich will Dinge einfach besser machen.“

Doch warum macht man so etwas, wenn man des Schafkopfens nicht einmal mächtig ist? Das sei seiner Liebe zur Tradition geschuldet, meint Starzinger. Diese habe einen Sinn, wenn sie als „kreativer Aneignungsprozess“ aufgefasst werde, zitiert er den Verleger Heinz Friedrich.

Andererseits habe er aber auch einfach den Drang, Dinge zu verbessern, auch wenn er sie selbst nicht nutze. „Einen Modedesigner würde es ja auch ärgern, wenn bei der Lederhose das Hosentürl hinten ist und er würde sie besser machen wollen – auch wenn er selber keine trägt.“

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.