Neuer Planungsreferent in Regensburg gewählt – Querschüsse vom Ex-OB

Von: Stefan Aigner

Florian Plajer wird neuer Planungs- und Baureferent der Stadt Regensburg. © Stefan Effenhauser/Stadt Regensburg

Der bisherige Chef des Freisinger Bauamts wird neuer Planungsreferent von Regensburg. Im Vorfeld der Wahl von Florian Plajer gab es wieder mal Gepolter von Ex-OB Wolbergs.

Regensburg – Nach 18 Jahren Christine Schimpfermann hat der Stadtrat von Regensburg am Dienstag einen neuen Planungsreferenten gewählt. Mit 30 von 40 gültigen Stimmen setzte sich Florian Plajer durch. Der 44-Jährige ist bislang Leiter des Amts für Hoch- und Tiefbau am Landratsamt Freising.

Neuer Planungsreferent gewählt: Vorgängerin schon länger umstritten

Christine Schimpfermann (60) wurde 2005 als berufsmäßige Stadträtin an die Spitze des mit einflussreichsten Referats gewählt. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) ist nach Hans Schaidinger (CSU) und Joachim Wolbergs das dritte Stadtoberhaupt unter dem sie tätig war.

Rund 750 Beschäftigte arbeiten in den einzelnen Ämtern des Planungsreferats, das für ein Drittel des städtischen Investitionsprogramms verantwortlich zeichnet. Unterstellt sind dem künftigen Planungsreferenten das Hoch- und Tiefbauamt, Vergabe- und Bauordnungsamt sowie die Ämter für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Gebäudeservice und das neu geschaffene Amt für den Stadtbahnneubau.

Neuer Planungsreferent gewählt: Koalition versagte Amtsinhaberin die Unterstützung

Zweieinhalb Stunden mussten sich die drei Bewerber auf Schimpfermanns Posten in nichtöffentlicher Sitzung dem Stadtrat präsentieren. Sie waren aus einer Vorauswahl aus allen Bewerbern hervorgegangen.

Auch Schimpfermann hatte sich erneut beworben – wohl auch, um ihre Pensionsansprüche zu wahren – war aber, was ihr Recht gewesen wäre, in der letzten Runde nicht mehr angetreten. Dem Vernehmen nach wurde der 60-Jährigen, deren letzte Wiederwahl vor sechs Jahren bereits umstritten war, im Vorfeld signalisiert, dass sie mit Unterstützung der regierenden Koalition (SPD, CSU, Freie Wähler, FDP und CSB) nicht zu rechnen brauche.

Neuer Planungsreferent gewählt: Proteststimmen vom Wolbergs-Wahlverein

Neben Plajer waren es dann nur zwei weitere Kandidaten, die sich am späten Dienstagnachmittag dem Plenum präsentierten: der Landshuter Baureferent Johannes Doll und der Weidener Bau- und Planungsdezernent Oliver Seidel.

Sechs Stimmen gab es für Schimpfermann aber dennoch im ersten Wahlgang und bei denen dürfte es sich vornehmlich um die Stimmen der sechsköpfigen Brücke-Fraktion handeln (die krankheitsbedingt nur mit fünf Stadträten vertreten war).

Wie Teilnehmer der Sitzung schildern, hatte Ex-OB und Brücke-Chef Joachim Wolbergs nach der Präsentation der Kandidaten kundgetan, dass seine Fraktion von keinem der drei überzeugt sei. Man solle das Verfahren erneut aufrollen – und als Konsequenz die drei angetretenen Bewerber wieder nachhause schicken.

Neuer Planungsreferent in Regensburg: Mobilität und Wohnraum als größte Herausforderung

Nachdem dieses Vorgehen beim Rest des Stadtrats erwartungsgemäß keine Zustimmung fand, habe Wolbergs kundgetan, dass er Schimpfermann wählen werde - und rief dazu auf, es ihm gleichzutun. Ergebnis: besagte sechs Stimmen. Auf Plajer entfielen im ersten Wahlgang 19, Doll erhielt 15 und Seidel eine Stimme.

Plajer, der Regensburg seit einigen Jahren schon als Lehrbeauftragter an der OTH regelmäßig besucht, bezeichnete nach der Sitzung das Thema Mobilität und die Schaffung von Wohnraum mit als große Herausforderungen für Regensburg – die Leistbarkeit des Wachstums aus eigenen Mitteln.

Eine seiner ersten Aufgaben aber werde es sein, zuzuhören und die Leute kennenzulernen, die in seinem Referat arbeiten. In Freising war Plejer für 170 Beschäftigte verantwortlich – in Regensburg sind es mehr als vier Mal so viele.

