Neuer Streit in Regensburgs Koalition – dieses Mal knickt die CSU ein

Von: Stefan Aigner

Die Bahnhofsstraße in Regensburg ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. © Stefan Aigner

Der Streit im Regensburger Rathaus reißt nicht ab. Doch beim Thema Durchfahrtssperre am Hauptbahnhof hat die CSU nachgegeben.

Regensburg – Nächstes Kapitel im Dauerstreit der Regierungskoalition im Regensburger Rathaus. Nach Stadtbahn und Container-Depot ging es dieses Mal um den verkehrsberuhigten Bereich vor dem Regensburger Hauptbahnhof.

Seit Ende 2021 ist die Bahnhofsstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine von vielen Maßnahmen auf dem Weg zu einem neuen Zentralen Omnibusbahnhof, kurz: ZOB, der hier entstehen soll.

Durchfahrt am Hauptbahnhof Regensburg dicht: „Völlig sinnfreie Unterbrechung“

Ein Interims-ZOB wurde bereits eingerichtet und in Betrieb genommen. Doch die Umsetzung des endgültigen ZOB wurde aus Kostengründen zunächst einmal um fünf Jahre verschoben.

Weil das so ist, solle nun auch die „völlig sinnfreie Unterbrechung“ der Bahnhofsstraße wieder aufgehoben werden, forderte die Brücke-Fraktion des früheren Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs Ende Februar.

Durchfahrt am Bahnhof dicht: CSU dagegen, Rest-Koalition dafür

Die Linie der Koalition ist zwar eine völlig andere, ebenso die der städtischen Verkehrsplaner, die die Sperrung als großen Schritt in die richtige Richtung sehen – doch das schien die CSU zunächst nicht zu interessieren.

Da habe die Brücke völlig recht, ließ CSU-Fraktionschef Jürgen Eberwein gegenüber verschiedenen Medien verlauten. Da müsse man schon eine andere Linie finden innerhalb der Koalition. Es krachte und polterte. Die SPD drohte gar mit Koalitionsbruch.

Nach medialem Gepolter und Drohung mit Koalitionsbruch: CSU knickt ein

Wenige Tage vor der Sitzung am Donnerstag hieß es dann von Eberwein, dass man natürlich mit der Koalition stimmen werde. Man habe ja nur seine Meinung sagen wollen. Da hätten die Bürgerinnen und Bürger schließlich ein Recht darauf.

Und so gibt es dann doch ein paar Lacher im Sitzungssaal des Neuen Rathauses, als Eberwein dort anlässlich des Brücke-Antrags meint: „Wir schließen uns der Meinung der IHK, des Handelsverbands Bayern und der Faszination Altstadt an.“

Und eben jener der Brücke. Man halte die Unterbrechung der Durchfahrt am Regensburger Hauptbahnhof nicht für richtig. Er bitte aber um Verständnis, so Eberwein. Schließlich sei man in einer Koalition, mit anderen Mehrheitsverhältnissen. „Da sind wir einfach diszipliniert.“

CSU contra Rest-Koalition: Eine Machtprobe zuviel?

Und so lehnt die CSU entgegen dem wochenlangen Mediengepolter den Brücke-Antrag denn doch ab. Das mag den Drohungen der SPD geschuldet gewesen sein, vielmehr aber wohl dem Umstand, dass es auch mit den Stimmen der CSU zu keiner Mehrheit für den Brücke-Vorstoß gereicht hätte.

Die Rest-Koalition konnte auf sämtliche Stimmen der Rest-Opposition bauen (mit Ausnahme der AfD). Für die CSU wäre das nach dem Streit ums Container-Depot die zweite Machtprobe gewesen, die man binnen weniger Wochen innerhalb der Koalition verloren hätte. Davor scheute man dann wohl doch zurück und gab klein bei.

Nach Kritik: Vorplatz am Bahnhof soll umgestaltet werden

Am Hauptbahnhof soll dennoch nicht alles so bleiben wie es ist, verspricht Planungsreferentin Christine Schimpfermann. Eine „temporäre Neugestaltung“ des Bahnhofsvorplatzes – ästhetisch wie auch funktional – will sie „in einer der nächsten Sitzungen“ vorstellen.

Eine erneute Öffnung der Straße für den motorisierten Individualverkehr schloss die Stadtplanerin hingegen ausdrücklich aus. Dies wäre ein Schritt in die völlig falsche Richtung.

