Neumarkt schaltet die Straßenbeleuchtung nachts komplett ab – und spart 700.000 kWh Strom

In Neumarkt in der Oberpfalz gehen die Lichter der Straßenbeleuchtung nachts bald aus. © IMAGO/Michael Schick/Symbolbild

Die Stadt Neumarkt in der Oberpfalz schaltet die Straßenbeleuchtung zwischen 24 und 5 Uhr ab. Rund 700.000 kWh Strom können so gespart werden.

Neumarkt – Angesichts der Energie-Krise beschloss Bayern schon vor einigen Monaten weitreichende Energiesparmaßnahmen. Am vergangenen Sonntag (6. November) gab die bayerische Staatsregierung nun bekannt, dass es, um die Folgen der Energie-Krise abzumildern, Härtefallfonds in Höhe von 1,5 Milliarden Euro geben wird. Die Städte und Gemeinden griffen ihrerseits ebenfalls schon zu unterschiedlichsten Maßnahmen zum Einsparen des teuren Stroms. Eine mögliche Einsparquelle ist die Straßenbeleuchtung, wo an sich schon die Verwendung moderner LED-Leuchten weniger Energie verbraucht. In Neumarkt in der Oberpfalz geht man allerdings noch einen Schritt weiter.

Neumarkt beschließt nächtliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Wie der Stadtrat mit 21 zu 16 Stimmen beschloss, wird die Straßenbeleuchtung zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens komplett ausgeschaltet. Dies soll zunächst einmal bis 30. April 2023 gelten, wie Stadtpressesprecher Dr. Franz Janka auf Anfrage von Merkur.de mitteilte. „Bei den Befürwortern hätte der Aspekt der Energieeinsparung überwogen, bei den anderen waren es in erster Linie Sicherheitsbedenken“, sagt Janka.

Diese Maßnahme könne allerdings nicht sofort greifen, da es einige aufwendige Gesetzesvorschriften zu beachten gilt. So müssen alle Laternen, die nachts aus bleiben, mit einem roten Leuchtband, einem sogenannten Laternenring gekennzeichnet werden. So könne die „Vermeidung von Haftungsfällen“ sichergestellt werden, da der parkende Autofahrer entsprechend informiert werde. Fehlt das Verkehrszeichen, darf die Laterne nachts nicht ausgeschaltet werden.

Das müssen parkende Autofahren beachten – Neumarkt spart durch die Maßnahem etwa 700 000 kWh Strom

Für Autofahrer, die neben einer ausgeschalteten Laterne parken, gilt es laut dem Pressesprecher der Stadt zu beachten: „Innerorts muss sodann die Seite des parkenden Fahrzeugs, die der Fahrbahn zugewandt ist, mit der Parkleuchte kenntlich gemacht werden. Alternativ kann auch das Standlicht an beiden Seiten sowie dem hinteren Kennzeichen leuchten.“ Die Fußgängerüberwege in der Stadt sollen weiterhin beleuchtet bleiben. Auf die Weihnachtsbeleuchtung soll auch nicht verzichtet werden.

Wie viel Strom kann Neumarkt durch diese Maßnahme also einsparen? „Es sind rund 700.000 kWh“, lässt Janka verlauten. Zum Vergleich: Eine Person verbraucht im Jahr ungefähr zwischen 1000 und 1500 kWh Strom. Die Stadt in der Oberpfalz hatte schon zuvor einige Energiesparmaßnahmen beschlossen. So gibt es beispielsweise kein Warmwasser in städtischen Turnhallen oder keine weihnachtliche Eislauffläche auf dem Volksfestplatz. Klagen von den Bürgern hätte es diesbezüglich bisher kaum gegeben. „Im Gegenteil, wir haben durchaus viel Verständnis für die Entscheidungen erfahren, auch zum Beispiel innerhalb der Mitarbeiterschaft, wo ja alle Räume nur noch bis zur Temperatur von 19 Grad beheizt werden dürfen“, so Janka.

Abgesenkte Raumtemperaturen sind gerade in der kalten Jahreszeit heikel. Allerdings bleibt der Winter in Bayern wohl noch länger eher sommerlich. (jg)