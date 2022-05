Metzger wird leblos in Räucherofen gefunden - Kurze Zeit später stirbt er im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Ein Metzger starb in der Oberpfalz in einem begehbaren Räucherofen (Symbolbild). © IMAGO / Hans Lucas

Bei einem Unfall im Kreis Neustadt an der Waldnaab ist ein Metzger ums Leben gekommen. Er war leblos in einem Räucherofen gefunden worden.

Regensburg - Ein Metzger ist in der Oberpfalz leblos in einem Räucherofen von einem Kollegen gefunden worden. Der 61-Jährige wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einem Unfall in der Metzgerei im Landkreis Neustadt an der Waldnaab aus. Die genaue Todesursache müsse erst noch ermittelt werden, betonte ein Polizeisprecher.

Der begehbare Ofen, in dem der Metzger am Dienstag gefunden wurde, sei wohl nicht mehr in Betrieb, aber noch heiß gewesen. Die Tür war den Angaben zufolge verschlossen, als sich der 61-Jährige darin befand.

Die Staatsanwaltschaft Weiden ordnete eine Obduktion des Leichnams an. (kam/dpa)

