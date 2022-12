Mann tötet Partnerin mit 24 Messerstichen – während Tochter im Zimmer ist

Von: Michael Bothner

Mit 24 Messerstichen soll ein 37-Jähriger seine Partnerin getötet haben. Beim Prozess vor dem Landgericht Regensburg droht ihm lebenslänglich.

Regensburg - Über drei Promille Alkohol im Blut soll Mark T. gehabt haben, als er am Morgen des 6. Februar, ein Sonntag, seine Lebensgefährtin mit 24 Messerstichen umgebracht hat. Doch trotz dieses Pegels geht die psychiatrische Gutachterin am Landgericht Regensburg davon aus, dass der 37-Jährige noch weitestgehend kontrolliert agieren konnte.

Mann ersticht Partnerin, dann ruft er selbst die Polizei: „Ich habe eben meine Freundin umgebracht“

Der Neutraublinger war Alkohol gewohnt, hatte den Konsum mit seiner Arbeitslosigkeit noch gesteigert. Und als Polizeibeamte ihn im gemeinsamen Schlafzimmer des Paares stellten, haben auch sie keine besonderen Ausfallerscheinungen wahrgenommen.

Mark T. selbst hatte die Polizei gerufen. „Ich brauche sofort eine Streife. Ich habe eben meine Freundin umgebracht“, teilt er dort mit.

Als die Beamten in der Wohnung eintreffen, die Schlafzimmertüre aufbrechen und den Mann auffordern, sich auf den Boden zu legen, sehen sie Blutspritzer an der Wand und ein kleines Mädchen auf dem Bett sitzen – die Tochter des Opfers.

Mutter des Täters vor Gericht: „Es tut mir in der Seele weh, dass ihr so leiden müsst wegen meinem Sohn“

In den bislang sechs Verhandlungstagen hat Mark T. nur selten Emotionen gezeigt. Der Mann mit dem kurzen, grauen Haar und dem sich an den Gesichtskonturen entlang ziehenden Bart verfolgt das Verfahren stets aufmerksam, eher wie ein interessierter Beobachter, weniger als jene Person, die vor dem Schwurgericht für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Nur bei der Vernehmung seiner Mutter am dritten Prozesstag flossen Tränen. Als diese von seiner Kindheit erzählte und davon, dass er vom Vater geschlagen wurde. Und sie sich an den Vater des Opfers, der im Verfahren als Nebenkläger auftritt, wandte mit den Worten: „Es tut mir in der Seele weh, dass ihr so leiden müsst wegen meinem Sohn.“

Neutraublinger stach 24 Mal auf seine Partnerin ein

Das Kind wird wurde nach der Festnahme von Mark T., er ist nicht der leibliche Vater, soll aber ein enges Verhältnis zu dem Mädchen gehabt haben, aus dem Zimmer geholt, medizinisch untersucht und im Polizeipräsidium Regensburg befragt.

Die auf Video aufgezeichnete Vernehmung war am 16. November auch Gegenstand des zweiten Prozesstages. Im Saal herrschte anschließend eine drückende Stille. Das Kind soll mitbekommen haben, wie der Angeklagte insgesamt 24 Mal auf seine Partnerin eingestochen hat.

Mark T. habe noch gesagt, sie solle wegschauen, und dass es ihm leid tue. Wie viel das Kind im wohl abgedunkelten Zimmer mitbekommen hat, ist unklar. „Wir warten jeden Tag darauf, dass das irgendwann herausbricht“, so der leibliche Vater vor Gericht.

Mann ersticht Partnerin: Beziehung war von Beginn an schwierig

Opfer und Angeklagter sollen sich mehrere Jahre gekannt haben, ehe sie 2018 ein Paar wurden. Die Frau soll lange um die Gunst von Mark T. gebuhlt haben, soll abgenommen und chirurgische Maßnahmen ergriffen haben, um ihm zu gefallen.

Laut Zeugenaussagen war die Beziehung von Beginn an schwierig, zeitweise auch von Gewalt geprägt. Gegenüber der eigenen Mutter verteidigte die Frau den Angeklagten aber immer wieder. Erst Ende 2021 soll sie in einem Nachbarn jemanden gefunden haben, dem sie sich anvertrauen wollte. Der 53-Jährige war wohl so nahe dran an dem Opfer und dessen Beziehung wie sonst niemand.

Wie jedes vierte Wochenende üblich, hatte der 37-Jährige am Freitagmittag die Tochter seiner Partnerin noch von der Schule abgeholt und mit zu sich genommen. Normalerweise war dann auch die 27-Jährige nach der Arbeit immer dazu gekommen. Doch diesen Freitag kam sie nicht. Sie soll über eine Trennung nachgedacht haben.

Nachbar warnte die Frau noch: „Begibst dich absichtlich in die Hölle.“

Den Abend verbrachte sie wohl mit dem Nachbarn, schrieb aber immer wieder mit dem Angeklagten. Der Nachbar war vermutlich der einzige, der ein akutes Bedrohungsszenario annahm. Noch am 5. Februar schrieb er an das spätere Opfer per Chat, sie wisse um die Gefahr, die vom Angeklagten ausgehe. „Vielleicht passiert heute nichts.“ Dennoch begebe sie sich „absichtlich in die Hölle“, wenn sie trotzdem wieder nach Neutraubling fahre.

Drohungen gab es schon vorher

Hin und her gerissen, vom Nachbarn im Chat durchaus unter Druck gesetzt, endlich Klarheit zu schaffen, und von Mark T. erneut um ein klärendes Gespräch gebeten, fährt die Frau dann Samstagnachmittag nach Neutraubling.

Der Angeklagte, das wurde zuletzt immer deutlicher, hat sich da bereits mit der Tötung der Frau beschäftigt. Am 4. Februar soll er gegenüber einem guten Freund davon geredet haben, dass er bald für 15 Jahre ins Gefängnis gehen werde. Bei einem weiteren Telefonat an diesem Tag soll er seiner Partnerin damit gedroht haben, sie zu töten. Nicht zum ersten Mal.

Am Samstag telefoniert er noch mit seiner Mutter. Es geht um den geplanten Besuch am nächsten Tag. Er soll dabei auch gefragt haben, was mit seiner Wohnung und anderen Gegenständen passiere, wenn er länger weg sei.

Mann ersticht Partnerin: Die Tochter war mit im Schlafzimmer

Als später die 27-Jährige kommt, kochen die beiden, während das Mädchen fernsieht. Nach der Prämierung des Dschungelkönigs wird die Tochter ins Bett gebracht. Irgendwann legt sich dann wohl auch die Mutter im Schlafzimmer dazu. Der Angeklagte soll die ganze Nacht noch am Computer gezockt und getrunken haben.

Am frühen Morgen geht er dann ins Schlafzimmer, sperrt die Türe ab und wirft den Schlüssel weg. Laut der Tochter, die wach wird, sich aber schlafend stellt, sei es erneut zu einem Streit gekommen. Das Licht soll ein paar Mal an und aus gegangen sein. Dann rumpelt es.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Laut dem rechtsmedizinischen Gutachten setzt Mark T. erste Stiche, als die Frau noch im Bett liegt oder sitzt. Die Frau wehrt sich vermutlich noch, wird dabei an den Händen verletzt. Als sie zum Fußende flüchtet, bricht der Bettkasten ein.

Hier setzt Mark T. laut dem Sachverständigen wahrscheinlich einen schwerwiegenden Stich in die Seite und durchtrennt dabei lebenswichtige Blutgefäße. Kurz darauf stolpert die Frau, geht neben dem Bett zu Boden und verliert das Bewusstsein. Mark T. sticht noch mehrmals auf sie ein. Der Notarzt kann wenig später nur noch den Tod feststellen.

Hauptmotiv wohl Eifersucht

Eifersucht war wohl eines der Motive von Mark T. Wie schon in einer früheren Beziehung, sollen auch im Fall der 27-Jährigen ehemalige Liebhaber immer wieder Thema gewesen sein. Er selbst soll deshalb mehrmals therapeutische Hilfe aufgesucht haben. Dennoch drängte er seine Partnerin zu einem Lügendetektortest in Stuttgart.

Laut der psychiatrischen Gutachterin habe sich beim Angeklagten schon in der Kindheit das Gefühl festgesetzt, immer wieder zurückgewiesen worden zu sein. Fehlende Emotionalität der Mutter und ein steter Konkurrenzkampf mit den Geschwistern habe bei ihm einen „unbewussten Selbstwertkonflikt“ ausgelöst, gepaart mit narzisstischen und egozentrischen Persönlichkeitsakzentuierungen.

Angeklagten droht lebenslänglich

Anfang Februar sah er sich dann mit dem Verlust seiner Partnerin konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage von einer heimtückischen und grausamen Tat aus niederen Beweggründen aus. Dem Mann droht damit eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes.

