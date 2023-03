Bundeswehrkolonne auf der A3: Was es mit den 45 Fahrzeugen auf sich hat

Von: Katarina Amtmann

Eine Bundeswehrkolonne fährt bald auch durch den Raum Regensburg (Archivbild). © IMAGO / Sven Eckelkamp

In Bayern kommt es im März zu einer groß angelegten Übung der Bundeswehr. Die Kolonne fährt zuvor auch durch den Raum Regensburg, Verkehrsbehinderung sind möglich.

Regensburg – Wer in und um Regensburg bald eine riesige Kolonne an Fahrzeugen sieht, muss sich keine Gedanken machen. Auf dem Weg zu einer Übung im Landkreis Landshut passieren die Bundeswehrfahrzeuge auch die Oberpfalz. Das teilte der Landkreis Regensburg in einer Pressemitteilung mit.

Bundeswehr-Übung in Bayern – Kolonne fährt durch den Raum Regensburg

Demnach führt das Aufklärungsbataillon, Stationierungsort Freyung, vom 13. bis 24. März eine groß angelegte Übung zum Zweck der Einsatzvorausbildung durch. Rund 120 Soldaten und 45 Fahrzeuge nehmen an der Übung im Landkreis Landshut teil, auch internationale Beteiligung wird es geben.

Der südliche Landkreis Regensburg sowie Teile der Domstadt sind auch betroffen, da die Transferroute der Fahrzeugkolonne durch den Raum Regensburg (hauptsächlich über die A3) führt. „Kurzzeitige Straßensperrungen können zum Fortbewegen der Kolonne in der Zeit vom 13. bis 24. März daher notwendig sein- diese werden entsprechend ausgeschildert“, heißt es in der Pressemitteilung. Schieß- oder Geländeübungen finden im Kreis Regensburg nicht statt.

Bundeswehrübung entlang der Donau – Aus- und Weiterbildung der Motorbootführer

Vom 6. bis 24. März findet außerdem eine Übung der Bundeswehr in der Bootsausbildung entlang der Donau zwischen Kelheim und Donaustauf statt. Sie dient der Aus-und Weiterbildung der Motorbootführer der Bundeswehr.

Allgemeiner Hinweis bei Bundeswehrübungen vom Landkreis Regensburg Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich aus Sicherheitsgründen von den Einrichtungen der übenden Truppe fern zu halten. Da es sich um dynamische Übungen mit Echtheitszenario handelt, können sich jederzeit kurzfristige Änderungen im Übungsablauf ergeben. Wenn Munition oder Militärgegenstände gefunden werden, bitte der örtlichen Polizei oder der Bundeswehr (Telefonnummer: 08551 912-2601) melden. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und Verkauf von Munition, Sprengkörpern und Sprengstoff ist verboten. Auf die Strafbarkeit des Aneignens von Spreng- oder Kampfmitteln und Munition wird hingewiesen.

Ein Panzer der US Army hatte vor einiger Zeit auf der A3 in der Oberpfalz eine Panne am Antriebsrad. Das Fahrzeug blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen, die Soldaten gingen zu Fuß weiter.

