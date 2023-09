„Nicht mal das Mindeste für Obdachlose“: Regensburger laufen Sturm wegen Regensburgs Luxusklo

Von: Stefan Aigner

Von anonymen Aktivisten am Regensburger Luxusklo aufgestellt: eine Schlafgelegenheit für Obdachlose. © privat

Um Obdachlose zu vertreiben, hat die Stadt Regensburg eine Sitzbank von ihrem teuren Klohäuschen abgeschraubt. Das sorgt für Widerspruch.

Regensburg – Dass die Stadt Regensburg eine Sitzbank beim „Luxusklo“ am Schwanenplatz hat abschrauben lassen, sorgt für Protest und Kritik. Kurzzeitig wurde vergangene Woche sogar ein provisorisches Bett in den überdachten Wartebereich gestellt.

Wegen Obdachlosen und Tauben: Stadt Regensburg schraubte Sitzbank ab

Wie berichtet, hat die Stadt Regensburg die Entfernung der Sitzbank vor dem 900.000 Euro teuren Gebäude damit begründet, dass der überdachte Bereich von Obdachlosen als „Schlafmöglichkeit und Pausenplatz“ genutzt worden sei. Ebenso als „Stützpunkt zur Fütterung von Tauben“.

Dies habe zu „massiven Müll- und Schmutzproblemen“ geführt. Zudem seien „Besucher der WC-Anlage sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil bedrängt und beschimpft“ worden. Dabei sei es auch zu Polizeieinsätzen gekommen, so die Stadt.

Aus diesen Gründen habe man die Bank „bis auf weiteres“ entfernt. „Ein Ersatz durch Klappsitze oder durch eine sogenannte Stehhilfe wird hierbei alternativ zur Sitzbank geprüft.“

Nach Abschrauben der Sitzbank: Proteste gegen OB und Stadt

Solche Klappsitze oder Stehhilfen fallen unter sogenannte „Defensive Architektur“. Eine Gestaltung des öffentlichen Raums, die insbesondere den Aufenthalt von Obdachlosen oder Suchtkranken verhindern soll (aber z.B. auch das Skateboarden oder Graffiti).

Insbesondere dagegen haben sich aktuelle Protestaktionen an der teuren Toilette gewandt. Neben Schildern mit Kritik am Vorgehen der Stadt („Hier liegt das letzte bisschen Menschlichkeit begraben.“) und der Oberbürgermeisterin („Schlafen Sie bequem, Frau Maltz-Schwarzfischer?“) wurden Grablichter aufgestellt.

Und schließlich die erwähnte Schlafgelegenheit aus Paletten, Matratzen und Bettzeug – versehen mit der Aufschrift #nichtmaldasmindeste.

Nach Protestaktion am Luxusklo: „Supergeile Aktion! Mehr Betten für Obdachlose!“

Dieser Hashtag nimmt Bezug auf eine Aktion des Hamburger Rappers Disarstar, der sich im vergangenen in einem Video gegen den Umgang mit auf der Straße lebenden Menschen gewandt hatte.

In den sozialen Medien fand die Aktion einigen positiven Widerhall. Unter Fotos auf Instagram und Facebook heißt es unter anderem:

„Zuerst in maßloser Steuerverschwendung das ‚teuerste öffentliche Scheißhaus der Welt‘ hinstellen und dann selbst auf das S und SPD und CSU spucken! (…) Shame on You, Stadtregierung!“

Oder:

„Mich haben die menschen dort nicht gestört.“

Oder:

„Supergeile Aktion! Mehr Betten für Obdachlose!“

Sitzbank von Luxusklo geschraubt: Dort schlief vor allem eine alte Frau

Auch die feministische Gruppe „eben.widerspruch“ hat auf die Aktion reagiert – vor allem eine ältere Frau hatte die Sitzbank als Schlafgelegenheit genutzt. In einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung heißt es:

„Gut, dass es in einer Stadt wie Regensburg, die es nicht auf die Reihe bekommt adäquate Notunterkünfte zu stellen (insbesondere auch nicht für Alleinerziehende mit Kind, Frauen und weiblich gelesene Personen) und lieber weiter an der Disneykulisse Weltkulturerbe schraubt, nicht allen scheißegal ist, danke. #NichtMalDasMindeste“

Bett ins Luxusklo gestellt: Die Stadt Regensburg reagiert rasch

Die Stadt Regensburg reagierte nur schmallippig auf eine Anfrage unserer Redaktion zu der Protestaktion. „Die unerlaubt im öffentlichen Raum abgestellten Gegenstände werden zeitnah durch die Stadt beseitigt und eingelagert“, hieß es lediglich. Noch am selben Tag war das Bett dann wieder weg.

Die Grünen im Regensburger Stadtrat fordern derweil, die Bank wieder anzubringen und haben sich mit einem Brief an die Oberbürgermeisterin gewandt.

