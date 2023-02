Aushang für Gratis-Döner sorgt für Aufsehen im Netz: Imbiss-Betreiber erklärt Aktion

Ein Dönerverkäufer bietet im Landkreis Regensburg Gratis-Döner an. Dabei sollen die profitieren, die am wenigsten haben: Obdachlose und Bedürftige.

Obertraubling – Die Aktion zur Eröffnung seines Imbisses „Mr. Döner und Pizza“ in Obertraubling (Kreis Regensburg) hatte bereits früh Aufmerksamkeit auf sich gezogen: In Zeiten von Inflation und Energiekrise bot Deniz Özturk seinen Döner für 3 Euro an. Die Aktion hatte vollen Erfolg. Lange Schlangen bildeten sich Mitte Januar vor dem gerade erst eröffneten Imbiss-Lokal.

Mittlerweile ist die 3 Euro-Döner Aktion beendet. Angesichts des aktuellen Preisniveaus, das den Dönerpreis in München mancherorts sogar schon auf 35 Euro hat steigen lassen, ist die Mahlzeit mit 5,90 Euro pro Döner immer noch verhältnismäßig günstig.

Özturk erhält viel Zuspruch. Seine Aktion wird auf Social Media mehrfach geteilt – nicht zuletzt, weil er nach dem Motto „niemand soll hungern“ Gratis-Döner an Bedürftige verteilt.

Gratis-Döner in Obertraubling: Für Obdachlose und Bedürftige macht Verkäufer Deniz Öztürk hat ein besonderes Angebot. © Deniz Öztürk

„Mr. Döner und Pizza“ in Obertraubling: Besitzer will Bedürftigen mit kostenlosem Döner helfen

Ein Aushang in seiner Dönerbude macht auf sein Engagement aufmerksam. „Niemand soll hungern“, steht dort geschrieben. Laut Öztürk würde dies sowohl für alle „Menschen, die es sich nicht leisten können“, gelten. Zum einen macht er das Angebot Bedürftigen, die etwa in München auf die Hilfe des Kältebusses angewiesen sind, zum anderen aber auch Schülern, die nicht immer das nötige Kleingeld dabei haben.

Mit der Eröffnung von „Mr. Döner und Pizza“ versucht Deniz Özturk dabei einem alten Prinzip treu zubleiben: Im rund 25 Kilometer entfernten Wörth hatte er zuvor den „Antalya Döner Grill“ betrieben, als er jeden Tag vor einem Lebensmittelladen gesehen hätte, wie Menschen kein Geld für Essen gehabt hätten. Nachts schliefen sie im Auto oder auf der Straße. In dieser Zeit fasste er für sich den Entschluss, den er bis heute verfolgt: Anderen etwas Gutes tun, vor allem, denen, die weniger haben.

Bisher kostete ihn sein Aushang noch nicht viel: Erst eine Person habe den Gratis-Döner in Anspruch genommen, verrät Özturk. Sollten nun aber, auch durch die mediale Aufmerksamkeit, mehr kommen, nehme er die Verluste gerne in Kauf. Und damit nicht genug: Als der Imbissbetreiber von dem katastrophalen Erdbeben in seiner Heimat erfährt, entscheidet er sofort, dass am 6. und 7. Februar „die gesamten Einnahmen an die Opfer des Erdbebens gehen“.

