Trotz Helm: Mountainbiker bei Regensburg tödlich verunglückt

Von: Laura May

Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät-. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Am Wochenende ist ein Mountainbiker gegen einen Baum geprallt und tödlich verunglückt – die Kriminalpolizei Regensburg hat Ermittlungen zu dem Sportunfall aufgenommen.

Nittendorf/Etterzhausen – Ein 46-jähriger Bewohner des Landkreises Regensburg ist am Freitag bei einem Fahrradunfall tödlich verunglückt. Er war mit einem Bekannten unterwegs und prallte offenbar so heftig gegen einen Baum, dass jede Hilfe der Rettungskräfte zu spät kam. So geht es aus einer Information der Polizei hervor.



Gegen 13.45 Uhr, befuhr der 46-Jährige mit seinem Bekannten einen Mountainbike-Trail im Waldgebiet Fürstenschlag bei Etterzhausen. Als der vorausfahrende Bekannte bemerkte, dass der 46-Jährige ihm nicht mehr folgte, wendete er und fand den Mann leblos vor einem Baum auf.

Mountainbike-Unfall bei Regensburg: Auch der Helm konnte den Mann nicht schützen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte der 46-Jährige während der Fahrt und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum. Obwohl er einen Helm trug und noch vor Ort reanimiert wurde, verstarb er an der Unfallstelle.

Am Rettungseinsatz im dortigen unwegsamen Gelände war, neben der Polizei, eine Vielzahl von Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Bergwacht beteiligt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt. Zur Klärung der genauen Todesursache erfolgt am morgigen Dienstag eine rechtsmedizinische Untersuchung.

