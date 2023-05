Notbremsung bei 140 Km/h in Regensburg – wegen Partyvolk im Gleisbett

Polizei sucht Zeugen

Von Felix Herz schließen

Nach Angaben der Bundespolizei musste ein Zug am Regensburger Ostbahnhof notbremsen – bei 140 Km/h. Der Grund: „Partyvolk“ auf den Gleisen.

Regensburg – Zu einer äußerst brenzligen Situation ist es in den frühen Nachtstunden am Sonntag, 21. Mai, in Regensburg gekommen. Ein Zug musste bei voller Fahrt eine Notbremsung einleiten – weil sich Personen auf den Gleisen befunden hatten.

Zug muss notbremsen – wegen „Partyvolk“ im Gleisbett

Der Vorfall ereignete sich laut Pressemitteilung der Bundespolizei gegen 1.30 Uhr am Regensburger Ostbahnhof. Um diese Uhrzeit habe die Bahnbetriebszentrale der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen mitgeteilt, dass „Personen in der Nähe des Stellwerks Regensburg Ost über die Gleise laufen“. Kurze Zeit später hätten erneut „Nachtschwärmer“ die Gleise überquert.

Für den Flughafenexpress ordnete der Fahrdienstleiter um 1.45 Uhr daher eine Notbremsung an. „Der Lokführer brachte den Zug bei einer Geschwindigkeit von circa 140 Km/h zum Stehen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Fahrgäste an Bord blieben glücklicherweise unverletzt.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Partyvolk auf den Gleisen in Regensburg: Polizei sucht Zeugen

In der Pressemitteilung, die mit „Zug muss wegen Partyvolk notbremsen“ betitelt wurde, geben die Beamten bekannt, dass man nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittle. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Identität der Personen, die über die Gleise gelaufen waren, machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (09 97) 2 94 08 0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de entgegengenommen. (fhz)

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.