Mülleimer in Ammerthal explodiert – Teile fliegen mehrere Meter weit

Nachdem ein Mülleimer in die Luft gesprengt wurde, sucht die Kripo Amberg nach Zeugen. (Symbolbild) © Jens Büttner/zb/dpa

Der Knall war so laut, dass er noch im Umkreis von einem Kilometer gehört wurde. Wie kam es zur Explosion des Mülleimers in der Oberpfalz? Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ammerthal – Am Sonntagabend (20. Februar) gegen 20 Uhr haben bisher Unbekannte einen Mülleimer gesprengt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz meldet. Der Vorfall soll sich demnach in der Kotzheimer Straße in Ammerthal im Landkreis Amberg-Sulzbach ereignet haben. Dabei wurde ein Teil des Mülleimers 40 Meter entfernt vom Mülleimer gefunden. Der Knall der Explosion war noch im Umkreis von einem Kilometer wahrzunehmen. Wie es zur Explosion kam, weiß man aktuell noch nicht.

Kripo Amberg sucht nach Zeugen: Wissen Sie etwas?

Jetzt sucht die Kripo Amberg Zeugen, die etwas zu dem Fall sagen können. Haben Sie etwas gesehen oder wahrgenommen, das den Ermittlungen helfen könnte? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer (09621) 89 00.