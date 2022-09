Radfahrer auf Bahnübergang von Zug erfasst: Mann sofort tot – waren die Schranken geschlossen?

Von: Felix Herz

Am Bahnübergang von Ponholzmühle, einem Ortsteil von Pemfling in Cham, wurde ein Mann von einem Zug erfasst – er war sofort tot. © vifogra / Bock

Tragischer Unfall in der Oberpfalz: Ein Radfahrer überquerte in Pemfling die Gleise der Oberpfalzbahn und wurde vom Zug erfasst. Der Mann war sofort tot.

Pemfling – In Pemfling, Landkreis Cham in der Oberpfalz, hat sich am Dienstagabend, 6. September, ein tragischer Unfall ereignet. Ein Radfahrer überquerte im Pemflinger Ortsteil Ponholzmühle die Gleise der Oberpfalzbahn – wurde jedoch vom Zug erfasst. Der 84-Jährige war sofort tot.

Radfahrer von Zug erfasst: Ermittlungen laufen

Gegen 18.30 Uhr, so berichtet es die Nachrichtenagentur vifogra.de, überquerte der Radfahrer die Gleise der Oberpfalzbahn und wurde vom kommenden Zug erfasst. Er erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er sofort verstarb. Weitere Personen, so heißt es im Bericht, wurden nicht verletzt.

Jetzt stellt sich die Frage, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Denn grundsätzlich handelt es sich um einen beschrankten Bahnübergang. Es ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen herauszufinden, ob der 84-Jährige die Gleise überquerte, als die Schranken geschlossen waren oder ob diese geöffnet waren.

Polizei ermittelt: Bahnstrecke für mehrere Stunden geschlossen

Um dies herauszufinden, wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Er wird ein unfallanalytisches Gutachten anfertigen, das die Polizei in der Ermittlung des Unfallhergangs unterstützen soll. Nach dem Unfall war die Bahnstrecke für mehrere Stunden komplett gesperrt. (fhz)

