Von Spaziergängern entdeckt: Mehrere Fälle von abgetrennten Rehköpfen in Bayern

Von: Katarina Amtmann

In der Oberpfalz wurden die Kadaver mehrere Rehe gefunden - jeweils ohne Kopf (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In der Oberpfalz wurden mehrere Rehkadaver gefunden, die Köpfe fehlten. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Jagdberechtigte werden gebeten, Augen und Ohren offen zu halten.

Regensburg - „Im Jahr 2022 wurden in der Oberpfalz mehrfach Rehkadaver mit fehlenden Köpfen aufgefunden.“ Das teilte die Polizei Oberpfalz am Montag, 5. September, in einer Pressemitteilung mit. Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg sollen nun die Hintergründe klären. Die Polizei hofft auch auf Hinweise aus Jagdkreisen.

Im Jahr 2022 wurden in der Oberpfalz bisher sieben Fälle von abgetrennten Rehköpfen registriert Seit 2019 liegt diese Zahl bei insgesamt 10 Fällen. Spaziergänger oder Jagdberechtigte fanden und meldeten der Polizei die aufgefundenen Tierkadaver.

Rehkadaver mit fehlenden Köpfen: Die Fundorte in der Oberpfalz

Seubersdorf in der Oberpfalz

Kemnath

Lupburg

Holzheim a. Forst

Sinzing (2)

Kümmersbruck

Ensdorf

Regensburg

Ursensollen

Auch im Bereich Kelheim in Niederbayern meldeten die Behörden einen Fund.

„Anfangsverdacht der Jagdwilderei“: Rehkadaver ohne Köpfe in der Oberpfalz gefunden

„Es besteht zumindest der Anfangsverdacht der Jagdwilderei“, so die Polizei in der Pressemitteilung. „Die Motivation zu den potentiellen Taten ist derzeit unklar, da die kopflosen Reste der Rehkörper vor Ort zurückgelassen wurden.“

Bei den Tieren handelt es sich überwiegend um männliche Exemplare, allerdings wurden auch weibliche Tiere getötet. In einigen Fällen wurden auch Schusswunden festgestellt. Die Ermittlungen sollen auch klären, ob möglicherweise andere Ursachen, beispielsweise Tierfraß, einzelnen Fällen zugrunde liegen können.

„Augen und Ohren offen halten“: Polizei Oberpfalz bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat für die Oberpfalz die zentralen Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise. „Vor allem auch Jagdberechtigte aus der Oberpfalz werden gebeten, die Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise zu möglichen Verursachern zu geben.“

Hinweise können persönlich über jede Polizeidienststelle oder über die Nummer 09621/890-0 abgegeben werden. Auch das Kontaktformular der Bayerischen Polizei steht rund um die Uhr zur Verfügung. (kam)

