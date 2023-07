„Zusätzliche Belastung“: Hitzewarnung für die Oberpfalz

Von: Katarina Amtmann

In Bayern steigen die Temperaturen weiter. In Regensburg soll es bis zu 33 Grad warm werden, die gefühlte Temperatur liegt aber noch höher.

Regensburg - In Bayern wird es richtig heiß. Nachdem die Temperaturen zum Wochenende bereits auf um die 30 Grad gestiegen waren, wird es zu Wochenbeginn sogar noch heißer. In Mittelfranken sind bis zu 35 Grad möglich. In Regensburg klettert das Thermometer am Dienstag, 11. Juli, laut wetter.com auf 33 Grad, die gefühlte Temperatur liegt allerdings bei 36 Grad.

Wetter in Regensburg: Hitzewarnung den 3. Tag in Folge

Zwischen 11 und 19 Uhr gilt in weiten Teilen Bayerns - auch in Regensburg und der Umgebung - eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Hitze. „Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Dienstag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Regensburg zu rechnen. Heute ist der 3. Tag der Warnsituation in Folge“, so der DWD.

Am Abend bilden sich laut wetter.com-Vorhersage dann vereinzelt Wolken, die Temperaturen liegen noch zwischen 25 und 32 Grad. Im Südwesten von Bayern soll es dagegen ordentlich krachen.

Wetter-Vorhersage für Regensburg (wetter.com)

Uhrzeit Niederschlagswahrscheinlichkeit 20 bis 21 Uhr 20 Prozent 21 bis 22 Uhr 0 Prozent 22 bis 23 Uhr 5 Prozent 23 bis 24 Uhr 40 Prozent 24 bis 1 Uhr 85 Prozent

Am Mittwoch wird es in Regensburg noch 28 Grad warm, es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Donnerstag wird es bei 25 Grad bewölkt.

Doch durch die heißen Temperaturen und den ausbleibenden Regen ist auch die Waldbrandgefahr im Freistaat deutlich gestiegen, der DWD warnt. (kam)

