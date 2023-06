„Ohne dich schlaf’ ich heut Nacht nicht ein“: Die Münchener Freiheit am 17. Juni im Fischhofpark

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Live in der Oberpfalz: Münchener Freiheit spielt am 17. Juni anlässlich des KulturSommers in Tirschenreuth. (Symbolbild) © Future Image/Imago

Am 17. Juni spielt die Münchener Freiheit live in der Oberpfalz. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Konzert der Kult-Band aus München.

Tirschenreuth – Songs wie „Tausendmal du“ oder „Herz aus Glas“ sind ganzen Generationen ein Begriff – doch besonders ein Lied aus über 40 Jahren Bandgeschichte bleibt im Gedächtnis. Die Münchner Freiheit tritt am 17. Juni 2023 im Tirschenreuther Fischhofpark auf. Ganz sicher hat die fünfköpfige Besetzung auch ihren Hit „Ohne Dich“ im Gepäck. Merkur.de hat alle wichtigen Informationen zum bevorstehenden Event in der Oberpfalz für Groß und Klein.

Münchener Freiheit live in der Oberfalz: Die wichtigsten Infos im Überblick

In Fan-Kreisen ist die Band aus München längst als „Kult-Band“ bekannt. Songs wie „Ohne dich“ haben deutsche Musikgeschichte geschrieben und Mitte der 1980er Jahre die Charts befüllt. Im Juni macht die Münchener Freiheit Halt im Fischhofpark. Die nunmehr dritte Auflage des KulturSommer-Wochenendes im oberpfälzischen Tirschenreuth macht es möglich und bietet Gästen direkt ein Highlight aus der bayerischen Region.

Wann findet das Konzert der Münchener Freiheit statt? 17. Juni 2023

17. Juni 2023 Wo findet das Konzert der Münchener Freiheit statt? Im Fischhofpark (Regensburger Str. 19, 95643 Tirschenreuth)

Im Fischhofpark (Regensburger Str. 19, 95643 Tirschenreuth) Wer ist die Vorband? Neidaffer Plattlclub (vor Konzertbeginn)

Neidaffer Plattlclub (vor Konzertbeginn) Konzertbeginn: 20 Uhr

Kostenloses Münchener Freiheit-Konzert in Tirschenreuth: Anfahrt mit Auto und Bus

Die Stadt Tirschenreuth bezeichnet den Auftritt der Münchener Freiheit in einer Pressemitteilung als „lang erwartet“. Für gute Plätze an der Tirschenreuther Seebühne, sollte man am Fischhofpark daher besser schon vor Konzertbeginn um 20 Uhr vor Ort sein – nicht zuletzt, weil der Gig der Band kostenlos ist.

Um rechtzeitig da zu sein, bieten sich mit dem Auto gleich mehrere Möglichkeiten der Anreise. Aus Richtung Hof nehmen Autofahrer die Ausfahrt Mitterteich Süd, aus Richtung Regensburg fahren sie die A93 bis zur Ausfahrt Windischeschenbach. Egal, ob aus dem Norden oder Süden – der Straßenverlauf führt einen wenig später nach Tirschenreuth. Fahrer aus Richtung Bayreuth folgen unterdessen der B22 bis Tirschenreuth und Autofahrer aus östlicher Richtung der B299.

Für denjenigen, der nicht auf Auto und Parkplatz angewiesen sein möchte, bietet der ÖPNV mögliche Alternativen der Anfahrt an. So ist die Stadt Tirschenreuth etwa mit den Buslinien 2703, 2705 oder 6289 mit regionalen Orten wie Weiden, Plößberg oder Mähring verknüpft.

Parken am Fischhofpark: Das sollten Autofahrer vor dem Münchener Freiheit-Konzert wissen

Bei Ankunft können Autofahrer direkt am Zielort (Regensburger Str. 19, 95643 Tirschenreuth) Parkplätze finden. Bei voller Auslastung empfiehlt die Stadt Parkplätze am Fahrradparkplatz Fischhofpark (Regensburger Str. 6), am Fischhof/Amtsgericht (Am Fischhof), Großparkplatz, Marktplatz (Maximilianplatz), Aldi (Äußere Regensburger Str. 81), Kettelerhaus (Äußere Regensburger Str. 44), Mühlbühl (Mühlbühlstr. 3A) oder am Landratsamt (Mähringer Str. 7). Für ausreichend Parkplätze am 17. Juni hat die Stadt also bereits gesorgt.

Für viele Parkmöglichkeiten empfiehlt es sich jedoch auch hier, lieber früh als spät vor Ort zu sein. Nach Angaben der Stadt ist die Regensburger Straße ab 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

KulturSommer 2023 in Tirschenreuth: Münchener Freiheit als großes Highlight

Der KulturSommer 2023 läuft in Tirschenreuth noch bis zum 25. Juni. Gleich drei Jubiläen aus dem Ort begleiten die Eventreihe, die zahlreiche Veranstaltungen verspricht. Die Gartenschau wird zehn Jahrealt, der Fischhofpark und der Förderverein Fischhofpark ebenfalls. Zu den Festivitäten wurden anlässlich dessen eine Vielzahl von Programmpunkten für die ganze Familie zusammengestellt: von Lasershows über Theateraufführungen – bis hin zum Konzert der Münchener Freiheit am 17. Juni. Im Vorfeld des Konzertes am 17. Juni stimmt das oberpfälzische Show-Ensemble Neidaffer Plattlclub auf den Abend ein.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.