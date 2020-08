Fürstin Gloria von Thurn und Taxis fällt bei Trauerfeier für Papstbruder auf - und muss Strafe zahlen

„Wir werden es verschmerzen“

von Katarina Amtmann schließen

Im Juli starb Georg Ratzinger. Zur Trauerfeier für den Papstbruder kam auch Gloria Fürstin von Thurn und Taxis auf einem E-Roller.

Am 1. Juli starb Georg Ratzinger in Regensburg.

Zur Trauerfeier für den Bruder von Papst Benedikt XVI. kam auch Gloria Fürstin von Thurn und Taxis.

Wegen einer Aktion bekam sie jetzt aber ein Knöllchen von der Polizei.

Regensburg - Gloria Fürstin von Thurn und Taxis kam zur Trauerfeier von Papstbruder Georg Ratzinger auf einem chopperartigen Elektroroller vorgefahren - demonstrativ ohne Helm. Dafür muss die Fürstin 15 Euro Strafe zahlen. Eine Sprecherin der Regensburger Polizei bestätigte am Mittwoch (5. August), dass das Verwarngeld inzwischen bezahlt sei.

Trauerfeier von Papst-Bruder Georg Ratzinger: Fürstin Gloria von Thurn und Taxis erhält Knöllchen

Die Polizei hatte der 60-Jährigen das Knöllchen zugestellt, nachdem sie am 8. Juli mit einem Zweirad zum Regensburger Dom gefahren kam - mit schwarzer Kleidung, Sonnenbrille und ohne Helm. Vor den Augen mehrerer Streifenbeamter stellte sie ihr Gefährt damals ab.

Unser #BilddesTages: Gloria von Thurn und Taxis fährt mit einem Elektromotorrad zur Trauerfeier für Georg Ratzinger zum Dom St. Peter in Regensburg (Foto: Weigel/dpa)https://t.co/85T1eTaDOz pic.twitter.com/VYxUOUEaNr — Mittelbayerische (@mz_de) July 8, 2020

Wenige Tage später erklärte die Fürstin in einem Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung, dass sie „selbstverständlich“ zahlen werde. Sie habe nicht gewusst, dass sie auf ihrem E-Roller einen Helm tragen müsse. Sie müsse nun eben einmal Pizza-Essen ausfallen lassen, sagte sie zur 15-Euro-Strafe. „Aber wir werden es verschmerzen“, so die 60-Jährige.

Trauerfeier für Georg Ratzinger: Papstbruder starb im Juli in Regensburg

Georg Ratzinger, der ältere Bruder von Papst Benedikt XVI., war am 1. Juli in Regensburg gestorben. Er wurde 96 Jahre alt und hatte lange Jahre die Regensburger Domspatzen geleitet. Kurz vor seinem Tod bekam er noch überraschend Besuch: Sein Bruder besuchte ihn in der Domstadt. Kurz nach seiner Rückkehr nach Rom erkrankte der ehemalige Papst. Der Vatikan sprach von einer schmerzhaften, aber nicht ernsten Krankheit. (kam/dpa)

Video: Vatikan: So geht es Papst Benedikt wirklich

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.