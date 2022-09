Klinik-Krieg bei Regensburg: „Knie-Papst“ und Asklepios-Konzern überziehen sich mit Vorwürfen

Von: Stefan Aigner

Teilen

Professor Joachim Grifka übte scharfe Kritik an Asklepios und wird nun selbst öffentlich mit Vorwürfen überzogen. © Asklepios-Klinikum Bad Abbach

Profit vor Patientenwohl – diesen Vorwurf erhebt der renommierte Regensburger Mediziner Professor Joachim Grifka gegen das Asklepios-Klinikum Bad Abbach. Doch nun gerät er selbst ins Visier.

Regensburg/Bad Abbach – Vordergründig war zunächst einmal nur eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung zwischen Professor Joachim Grifka und dem Asklepios Klinikum Bad Abbach, die den Stein ins Rollen brachte.

Doch mittlerweile wird am Asklepios-Klinikum, das insbesondere dank Grifkas Ruf als „Knie-Papst“ bundesweit bekannt ist, mit derart harten Bandagen gekämpft, dass man nicht nur in Fachkreisen aus dem Kopfschütteln kaum noch herauskommt.

Arbeitsgericht Regensburg: Professor Grifka wettert gegen neue Orthopädie in Bad Abbach

Worum geht es?

Grifka, 64, Mitglied der Leopoldina, Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie, die bei Asklepios in Bad Abbach angesiedelt ist, und Inhaber des entsprechenden Lehrstuhls an der Universität Regensburg, klagte vor em Arbeitsgericht gegen die Einführung einer sogenannten Departement-Struktur in der Orthopädie-Klinik.

Vor allem aber nutzte er die öffentliche Gerichtsverhandlung Mitte Juli, um die neue Orthopädie-Abteilung zu kritisieren, die Asklepios in Bad Abbach Anfang des Jahres ins Leben gerufen hat, die sogenannte „Orthopädie II“. Der dahinter stehende Streit ist in Fachkreisen schon länger bekannt und grundsätzlicher Natur. Joachim Grifka ist ein Verfechter eines konservativen Therapieansatzes – überflüssige Operationen sollen vermieden werden.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.

Vorwurf gegen Asklepios: Lukrative Operationen statt ehrliche Medizin

Damit sei er dem Klinikkonzern Asklepios ein Dorn im Auge. Er gelte mit seiner Haltung als „geschäftsschädigend“, so der Professor vor dem Arbeitsgericht.

Dem Klinikkonzern gehe es mit der Orthopädie II ausschließlich um Gewinnoptimierung. Mehr lukrative Operationen anstelle von, so formulierte es der Professor vor dem Arbeitsgericht, „ehrliche Medizin für meine Patienten“. Seiner Abteilung würden hingegen Räume und Kapazitäten entzogen – zum Schaden der Patienten.

Arbeitsgericht Regensburg rät zu Einigung - doch dann folgt ein beispielloser Brief

Auch mit seiner Skepsis gegenüber der Einführung einer Department-Struktur stehe er nicht allein, so Grifka. Auch die Universität Regensburg, für die Grifka in seiner Doppelrolle arbeitet, genauer gesagt, der Dekan der Medizinischen Fakultät, sehe deren Einführung kritisch.

Das sei ein „Zickenkrieg“, ein „Affentheater“, widersprach dagegen Asklepios-Geschäftsführer Joachim Bachmeyer bei der Gerichtsverhandlung. Er könne jeden Kritikpunkt Grifkas widerlegen. Am Ende riet der Richter zu einer gütlichen Einigung und das Verfahren wurde ruhend gestellt – fürs erste. Doch was dann folgte, dürfte bundesweit beispiellos sein.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Offener Brief: Asklepios-Führungskräfte üben scharfe Kritik und erheben Betrugsvorwürfe gegen Grifka

Eine gute Woche später wandten sich mehrere Führungskräfte der Asklepios-Klinik Bad Abbach mit einem Offenen Brief an die Öffentlichkeit. Das Schreiben ist gespickt von scharfer Kritik, persönlichen Angriffen und Vorwürfen, in Teilen wohl auch strafrechtlich relevant.

Von „ehrabschneidenden“ Behauptungen und „Tatsachenverdrehungen“, die Grifka in die Öffentlichkeit getragen habe, ist die Rede. Und von einer „unerträglichen Selbstüberschätzung“ des Ärztlichen Direktors.

Überdies wird der Vorwurf erhoben, dass Grifka „über zwei Jahrzehnte Operationen abgerechnet haben soll, die er nicht erbracht hat und auch fachlich nicht erbringen konnte“. Zudem habe er bei seinen „privat erstellten Rechnungen Steigerungssätze angesetzt (…), die nicht selten den üblichen Chefarzt-Satz um bis das Zehnfache übersteigen“. Und ganz grundsätzlich stellt man die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Professor Grifka „geschlossen in Frage“.

Trotz heftiger Vorwürfe: Asklepios zieht vorerst fast keine Konsequenzen

Unterzeichnet ist der Brief von Dr. Georg Bonnländer, Ärztlicher Direktor Chefarzt Anästhesie, und Privatdozent Dr. Patrick Hoffstetter, dem stellvertretenden Ärztlicher Direktor Chefarzt Radiologie. Beide wurden erst im vergangenen Jahr auf diese Leitungsposten gewählt. Ebenfalls unterschrieben hat Professor Heiko Koller, Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums in der neuen Orthopädie II; Dr. Robert Morrison, Chefarzt im Wirbelsäulenzentrum der neuen Orthopädie II und schließlich Andrea Schmalfuß, Gesamtleitung Pflege, und Armin Kolb, Leiter der Physiotherapie.

Abrechnungsbetrug über zwei Jahrzehnte – ein massiver Vorwurf, bei dem man einerseits die Frage stellen muss, warum die Unterzeichner dieses Briefes zuvor so lange geschwiegen haben. Andererseits interessiert aber auch, welche Konsequenzen Asklepios daraus nun zieht. Die kurze Antwort auf letztere Frage lautet: so gut wie keine.

Man legt, das wird uns im Gespräch mitgeteilt, Wert darauf, dass Asklepios diesen Brief weder bedingt habe noch dass dieser mit der Geschäftsführung abgestimmt gewesen sei. Man sei aber angesichts der Vorwürfe und Wortwahl schockiert und überrascht.

Nach Strafanzeige: Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen

Doch konkret unternehmen will man nichts, heißt es. Zum einen wird das damit begründet, dass man nicht wisse, ob Professor Grifka über zwei Jahrzehnte falsch abgerechnet hat oder nicht. Er habe „ein unmittelbares Liquidationsrecht, d.h. er rechnet direkt mit seinen Patienten in eigener Regie ab und trägt dafür auch die alleinige Verantwortung“. Ob dieser Vorwurf zutreffe, könne man also nicht sagen.

Hinnehmbar sei es selbstverständlich nicht, „dass im Rahmen der Kooperation zwischen der Universitätsklinik Regensburg und Asklepios in unserer Klinik in Bad Abbach ein Lehrbeauftragter Professor möglicherweise falsch abrechnet“. Die von Grifka kritisierte Department-Struktur „hätte den Zweck, ihn administrativ zu unterstützen und würde gleichfalls sicherstellen, dass die von ihm aktuell allein veranlassten Abrechnungen frei von Auffälligkeiten wären“, heißt es weiter. Man werde nun „arbeitsrechtlichen Handlungsoptionen“ prüfen. Alles andere müsse die Staatsanwaltschaft klären.

Asklepios selbst hat laut eigener Aussage jedoch bislang weder straf-, noch zivilrechtliche Schritte veranlasst. Allerdings weiß Bescheid darüber, dass es eine Strafanzeige gibt, deren Erstatter aber nicht bekannt ist. Mit dieser Anzeige beschäftigt sich nach gesicherten Informationen unserer Redaktion nun die für Abrechnungsbetrug zuständige Staatsanwaltschaft in Nürnberg, wo die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) angesiedelt ist.

Professor Grifka bezeichnet Vorwürfe als „unhaltbar“ - und ist zum Schweigen verdonnert

Ob tatsächlich ein Anfangs- oder gar dringender Tatverdacht gegen Professor Grifka besteht, will ein Sprecher der Behörde weder bestätigen noch dementieren, um mögliche Ermittlungen nicht zu gefährden. Es sei aber Usus, dass in Folge einer Anzeige zunächst ein Ermittlungsverfahren aufgenommen werde – unabhängig davon, wie begründet ein Tatverdacht sei.

Professor Grifka hat sich auf eine Nachfrage unserer Redaktion bislang nicht zurückgemeldet. Gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung hat er die in dem Brief erhobenen Vorwürfe als „unhaltbar“ bezeichnet. Allerdings verbiete ihm sein Arbeitsvertrag, dazu im Detail Stellung zu nehmen.

Trotz Vorwürfen gegen renommierten Lehrstuhlinhaber: Schweigen auch von der Universität Regensburg

Völlig bedeckt hält sich die Universität Regensburg angesichts der Auseinandersetzungen und Vorwürfe, die immerhin einen renommierten Lehrstuhlinhaber betreffen. Man habe mit Asklepios Gespräche geführt und werde diese weiter führen, heißt es auf Nachfrage von der dortigen Pressestelle. Dazu sei allerdings Vertraulichkeit vereinbart worden.

Bislang war die Kooperation zwischen dem Privatkonzern Asklepios und der staatlichen Universität bzw. dem Universitätsklinikum Regensburg eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Das Asklepios-Klinikum Bad Abbach genießt angesichts der von Grifka geleiteten Orthopädie einen ausgezeichneten Ruf, schafft es in die Bestenlisten von Focus, Newsweek und anderen.

Für das Universitätsklinikum Regensburg löst die Auslagerung der Orthopädie ein historisch gewachsenes Problem. Als sich nach der Gründung des Universitätsklinikums der Bund aus der Finanzierung zurückzog, wurden verschiedene klinische Bereiche ausgelagert anstatt sie direkt am Campus einzurichten – so auch die Orthopädie in Bad Abbach.

Offener Konflikt innerhalb der Ärzteschaft: Vertrauensschwund bei Patienten?

An alledem kratzen der von Grifka öffentlich gemachte Streit, die massiven Vorwürfe in dem Offenen Brief, das nun begonnene Ermittlungsverfahren einer auf Betrug im Gesundheitswesen spezialisierten Staatsanwaltschaft, aber auch das Schweigen bzw. die Tatenlosigkeit von Uni und Asklepios.

Die auf der Hand liegende Frage, ob eine insbesondere bei Operationen notwendige Zusammenarbeit zwischen dem Chefarzt der Orthopädie, Professor Grifka, und jenem der Anästhesie, Unterzeichner des Offenen Briefs, in dem das Vertrauen aufgekündigt wird, überhaupt noch möglich ist, wiegelt man bei Asklepios ab. „Die Professionalität unserer Mediziner im Umgang mit Patienten steht für uns vollkommen außer Frage“, heißt es knapp. Ob künftige Patientinnen und Patienten das auch so bewerten, bleibt abzuwarten.

Weitere Gerichtsprozesse: Grifka gewinnt, verliert - und darf sich nicht öffentlich äußern

Eine Abmahnung von Asklepios gegen Grifka hat das Arbeitsgericht Regensburg übrigens diese Woche gekippt. Er habe versucht, Personal für die neue Orthopädie II zu vergraulen, so der Vorwurf, den Grifka zurückwies. Das Gericht gab ihm am Ende recht. Die Abmahnung muss aus Grifkas Personalakte gestrichen werden. Bitter für den Professor: In einer zweiten Entscheidung wurde ihm untersagt, sich umfassend zu dem Streit mit Asklepios gegenüber Dritten zu äußern.

Der Landkreis Kelheim gibt die Entscheidungshoheit über sein Krankenhaus an die Regensburger Caritas ab, muss aber trotzdem sämtliche Kosten und Risiken tragen. Doch nicht nur das wirft Fragen nach dem Sinn dieses Deals auf.