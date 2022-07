Regensburg muss beim Personal sparen: Gutachten belegt – Stadt liegt teils weit über dem Durchschnitt

Von: Stefan Aigner

Teilen

Der Regensburger Stadtrat muss sich nun vermehrt mit Einsparungen beim Personal befassen. © Stadt Regensburg

Nach einem Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbands fordert die CSU-Fraktion im Stadtrat einen harten Schnitt bei den Personalausgaben.

Regensburg – Die Stadt Regensburg gibt deutlich mehr für Personal aus als andere deutsche Städte. Das bestätigt eine Vergleichsuntersuchung mit vier anderen Kommunen, die der Bayerische Kommunale Prüfungsverband durchgeführt hat. Kommende Woche wird sie dem Personalausschuss des Stadtrats vorgestellt.

Gutachten zu Personalkosten in Regensburg: Über 150 Bereiche überprüft

Insgesamt 152 Bereiche mit einem Gesamtvolumen von rund 124 Millionen Euro (insgesamt liegen die städtischen Personalausgaben aktuell bei über 260 Millionen, gut 34 Prozent des Gesamthaushalts) wurden dabei von den Gutachtern verglichen – freiwillige und Pflichtaufgaben. Das bereinigte Ergebnis: Bei den Personalausgaben pro 100.000 Einwohner liegt Regensburg um 16,8 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsstädte.

Insgesamt 30 Bereiche mit einem Gesamtvolumen von 56,6 Millionen Euro bezeichnen die Gutachter dabei als besonders auffällig, da sie teils deutlich hervorstechen und durchschnittlich mehr als ein Drittel höhere Kosten verursachen als in den (anonymisierten) Vergleichsstädten.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Gutachten zu Personalkosten: Bis zu 60 Prozent mehr als andere Städte

Beispiele sind der Straßenunterhalt (plus 40,1 Prozent) oder Winterdienst (plus 52,3 Prozent), aber auch solche Dinge wie der städtische Gutachterausschuss (60,4) oder Jugendsozialarbeit an Schulen (49,2) durchweg Pflichtaufgaben einer Kommune.

Doch auch bei den freiwilligen Aufgaben liegt die Stadt über dem Schnitt: Für Museen und Ausstellungen, Jugendzentren und musische Frühförderung gab Regensburg im überprüften Haushaltsjahr 2019 im Schnitt rund 28 Prozent mehr für Personal aus als die Vergleichsstädte.

Hohe Personalkosten in Regensburg: CSU fordert harten Schnitt

Und hier scheint ein Hebel zu sein, bei dem die Stadt mit möglichen Einsparungen ansetzen will. Laut dem Beschlussvorschlag der Verwaltung sollen neue Stellen für das kommende Haushaltsjahr nur noch bewilligt werden, wenn sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zwingend notwendig sind – oder wenn sie durch entsprechende Einsparungen ausgeglichen werden.

Insgesamt sollen für das kommende Haushaltsjahr nur noch 15 neue Vollzeitstellen genehmigt werden. Eine Maßnahme, die die mitregierende CSU ausdrücklich begrüßt. Früher seinen mal 25 Stellen angedacht gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtratsfraktion. Durch die Reduzierung spare sich die Stadt laut Fraktionschef Jürgen Eberwein rund eine Million Euro.

Weiter fordert die CSU, dass die Personalausgaben der Stadt „drastisch reduziert“ werden müssten. „Der kommende, harte aber notwendige Schnitt“ sei „schon längst überfällig“.

Einsparung bei Personalkosten: Freiwillige Aufgaben im Fokus

Wo genau dieser harte Schnitt erfolgen soll, lassen die Gutachter des kommunalen Prüfungsverbands weitgehend offen. Sie sprechen von einer Überprüfung der Personalausgaben in den auffälligen Bereichen und von einer notwendigen Aufgabenkritik. Was die freiwilligen Bereiche anbelangt, gehen sie noch einen Schritt weiter und sprechen von „Zweckkritik“, also der Überprüfung, ob dieser oder jener Bereich überhaupt notwendig sein könnte.

Auch in der Verwaltungsvorlage für den Personalausschuss findet sich dieser Gedankengang wieder. Die Unterscheidung der Gutachter von freiwilligen und Pflichtaufgaben könne „als Grundlage dafür dienen, Bereiche zu identifizieren, die vollständig oder in Teilen zur Disposition gestellt werden könnten und abzuschätzen, welches Konsolidierungspotential damit verbunden wäre“, schreiben die beiden Referenten. Solche Entscheidungen müsse dann allerdings der Stadtrat treffen.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.