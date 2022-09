„Existenzangst schwingt seit zwei Jahren mit“: Personalnot erdrückt Restaurants

Von: Tanja Kipke

Teilen

Personalmangel, Preiserhöhungen, Schließungen: Die Gastronomiebranche kommt aus dem Kämpfen nicht mehr heraus. Restaurants bangen um ihre Existenz.

Regensburg – Restaurant-Besitzer machen sich große Sorgen. Seit Monaten klagt die Gastronomiebranche vielerorts über Personalmangel. In den Corona-Lockdowns suchten sich viele zwangsweise andere Jobs, zum Beispiel in Corona-Testzentren oder anderen Branchen. Als Restaurants wieder öffnen durften, kehrten viele nicht wieder zurück. Die Folge: Restaurants schließen wochenlang wegen Personalmangel oder verkleinern ihre Speisekarte. Eine wirkliche „Abwanderungswelle“ gibt es laut Experten allerdings nicht.

Auch in Regensburg leiden die Lokale massiv unter dem Personalmangel. Unsere Redaktion hat bei einigen nachgefragt, die Antworten spiegeln große Sorgen wider.

Personalmangel in Regensburger Gastro: „Der Herbst 2021 war ein Drama!“

Das Restaurant „Leerer Beutel“ in der Altstadt Regensburgs hat eine schwere Zeit hinter sich. „Der Herbst 2021 war ein Drama!“, erklärt Inhaber Winfried Freisleben. In der Küche sei nach dem Lockdown praktisch niemand mehr dagewesen, im Service nur „der harte Stamm“. Wo sind die Leute hin? „Der Verbleib unserer Mitarbeiter ist mir immer noch ein Rätsel“. Einige seien wohl Lockangeboten aus Österreich gefolgt.

Restaurants in Bayern suchen händeringend nach Mitarbeitern. © Jens Büttner/dpa

Die Preiserhöhungen durch die aktuelle Energiekrise sieht Freisleben mit Sorge, sowie die Ungewissheit der Corona-Entwicklung. „Sollten wie im letzten Jahr alle Weihnachtsfeiern von Industrie und Handel abgesagt werden, sehe ich eine große Pleitewelle auf uns zukommen.“

Gänsbaur in Regensburg: „Existenzangst schwingt seit zwei Jahren dauerhaft mit“

Das Lokal Gänsbaur in der Keplstraße leidet ebenfalls unter Personalmangel. In der Küche scheint es „schier unmöglich“ Mitarbeiter zu finden. Inhaber Michael Kreuzer wirkt verzweifelt. Vier Stellen seien aktuell ausgeschrieben. „An Schließung ist allein aufgrund der Existenzängste nicht zu denken.“ Er habe sich zwischen dem ersten und zweiten Lockdown den Lebenstraum eines eigenen Restaurants mit seiner Frau erfüllt, sie verschuldeten sich privat „im sechsstelligen Bereich“. Existenzangst schwinge daher seit zwei Jahren dauerhaft mit.

Sternekoch aus Regensburg verlor keine Mitarbeiter während des Lockdowns

Der bekannte Sternekoch Anton Schmaus ist in seinen drei Restaurants in Regensburg (Storstad, Sticky Fingers, AKSA) derzeit gut besetzt. „Wir sind natürlich auch von der angespannten Arbeitsmarktlage in der Gastronomie betroffen“, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Man müsse viel tun, um Mitarbeiter zu gewinnen und freie Stellen schnell nachzubesetzen. „Bisher ist uns das immer gut geglückt – darüber bin ich sehr froh.“

Während des Lockdowns hätte er keine Mitarbeiter verloren. Nur ein Mitarbeiter habe die Branche gewechselt und arbeite nun als Berufslehrer. Durch Ehrenamt im Krankenhaus und seinem Gourmetlieferservice Proviant konnten seine Mitarbeiter weiter auf 100 Prozent arbeiten. „Wir hatten kaum Fluktuation und die Mitarbeiter sind uns treu geblieben.“ Der Sommer sei gut gelaufen. Schmaus gehe jedoch mit großem Respekt in den Herbst, da nicht abzusehen sei, wie sich die „Energiekrise auch auf das Verhalten der Gäste auswirken wird.“

Abwanderungswelle nicht Schuld: Experten erklären Phänomen

Experten sagen, es gebe keine direkte Abwanderungswelle, die Beschäftigung habe sich nur verschoben. „Nicht dadurch, dass Beschäftigte direkt abgewandert wären, sondern dadurch, dass die einen einfach mehr eingestellt haben als die anderen“, erklärt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in der ARD. Alle hätten nach dem Lockdown gleichzeitig versucht, das Geschäft wieder hochzufahren. „So schnell ist der Arbeitsmarkt aber einfach nicht. Also Corona ist zu schnell für den Arbeitsmarkt“. Bis sich das wieder beruhige, dauere es jedoch noch bis nächstes Jahr. Die Restaurants müssen also weiter kämpfen und durchhalten. (tkip)

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.