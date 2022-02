Personalnotstand in Regensburg: Am Bezirksklinikum dürfen auch Corona-Infizierte arbeiten

Von: Stefan Aigner

Aufgrund hoher Infektionszahlen beim Pflegepersonal hat das Bezirksklinikum Regensburg den Notstand ausgerufen. © Frak Hübler/medbo

Aufgrund hoher Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante beim Pflegepersonal hat das Bezirksklinikum Regensburg Ende vergangener Woche den Personalnotstand ausgerufen.

Regensburg - „Unser Versorgungsauftrag ist in Gefahr.“ Und: „Ohne Personal keine psychiatrische oder neurologische Versorgung.“ Mit diesen drastischen Worten hat sich die medbo, Betreibergesellschaft des Bezirks Oberpfalz, unter anderem für das Bezirksklinikum in Regensburg* verantwortlich, an ihre Beschäftigten gewandt.

Bezirksklinikum Regensburg: Immer mehr Pflegepersonal infiziert sich mit Omikron

Aufgrund zunehmender Infektionszahlen mit der meist milder verlaufenden Omikron-Variante und immer mehr Personal, das sich in Isolation oder Quarantäne begeben muss, rücke „die Schließung ganzer Stationen (…) in erschreckende Nähe“, hieß es weiter. „Wenn viele sich gleichzeitig infizieren, ist unabhängig vom erwartbar milde(re)n Verlauf das Risiko, den Klinikbetrieb in der medbo nicht mehr aufrechterhalten zu können, derzeit höher denn je.“

Beim Gesundheitsamt meldete man angesichts dieser kritischen Situation vergangenen Freitag Personalnotstand am Standort Regensburg* – und erhielt von der Behörde eine Ausnahmegenehmigung. Im Falle einer weiteren Verschärfung der Personalsituation dürften demnach ab sofort auch positiv getestete, aber symptomlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Corona-Stationen eingesetzt werden, wenn die Versorgung der Patientinnen und Patienten anders nicht mehr sichergestellt werden kann.

Regensburg: Bisher geht es noch ohne infizierte Pflegekräfte

Bislang – Stand 18. Februar – habe man aber von dieser Sondererlaubnis noch keinen Gebrauch machen müssen, so eine medbo-Sprecherin auf Nachfrage. „Durch kurzfristige Verschiebungen zwischen den Stationen und den freiwilligen Einsatz von eigentlich dienstfreiem Personal“ sei es gelungen, den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten. Man hofft nun, dass die aktuell sinkenden Fallzahlen „auch zeitnah zu einer Entlastung des Klinikbetriebes führen“.

Großen Dank schulde man den Ärztinnen und dem Pflegepersonal auf den Stationen, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Diese herausfordernde Phase der Pandemie, die außerhalb der Kliniken kaum noch wahrgenommen wird, wäre ohne die überragende Einsatzbereitschaft der Pflegekräfte und Ärzteschaft nicht zu bewältigen.“

Ausnahme nur, wenn sonst die Versorgung der Patienten gefährdet ist

Laut dem bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind solche Ausnahmeregelungen wie nun am Bezirksklinikum Regensburg nur „in Ausnahmefällen“ zulässig, nämlich dann, „wenn die Versorgung der Patientinnen und Patienten gefährdet ist und alle anderweitigen organisatorischen Maßnahmen ausgeschöpft sind“. Nur positiv getestetes Personal ohne Symptome dürfe in solchen Fällen eingesetzt werden – und zwar „ausschließlich für die Arbeit auf COVID-19-Stationen“.

Laut dem Gesundheitsamt Regensburg wurden solche Genehmigungen in der Vergangenheit, auch schon für andere Einrichtungen erteilt. Außerhalb ihrer Dienstzeiten müssen sich die Infizierten übrigens trotzdem in Isolation begeben.