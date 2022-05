Tod nach Festnahme: Fünf Minuten Funkstille und ausgeschaltete Bodycams

Von: Thomas Eldersch

Teilen

In Regensburg stirbt ein Mann während einer Festnahme. Jetzt stellte sich heraus, dass die Polizisten ihre Bodycams ausgeschaltet haben. © imago images / Symbolbild

Am Ende eines Polizeieinsatzes nahe Regensburg Mitte März war ein Mann tot. Bis heute ist nicht geklärt, wie er gestorben ist. Jetzt kamen neue Details ans Licht.

Wenzenbach – Am Ende eines Polizeieinsatzes in Wenzenbach (Landkreis Regensburg) Mitte März ist ein mutmaßlicher Straftäter tot. Warum, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Selbst eine Obduktion brachte keine eindeutigen Hinweise auf die Todesursache. Jetzt kamen neue Details ans Licht. Aber ein Anfangsverdacht gegen die Polizisten besteht weiterhin nicht.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Toter nach Festnahme nahe Regensburg: Obduktion liefert keine eindeutigen Ergebnisse

Es ist ein mysteriöser Fall, der sich am Abend des 20. März in der Nähe von Regensburg abgespielt hat. Der 31-jährige Daniel S. soll in Grünthal gezündelt und sich mit einem Anwohner angelegt haben, der ihn aufhalten wollte. Die Frau des mit einer Eisenstange verletzten Anwohners verfolgte daraufhin den Angreifer und alarmierte die Polizei. Die konnte ihn kurze Zeit später stellen. Bei der Festnahme wehrte sich der psychisch kranke 31-Jährige. Eine zweite Polizeistreife kam hinzu. Der mutmaßliche Straftäter wurde an Händen und Beinen gefesselt. Währenddessen wurde er ohnmächtig und seine Atmung setzte aus. Er verstarb noch vor Ort, trotz Wiederbelebungsversuche der Beamten.

Eine anschließend angeordnete Obduktion brachte keine Gewissheit. Von der Staatsanwaltschaft hieß dazu: „Ein Herzinfarkt und ein Versterben infolge unmittelbaren Erstickens konnten ausgeschlossen werden. Abgesehen von Haltespuren an den Armen des Verstorbenen ergaben sich auch keine Hinweise intensiver Gewalteinwirkung.“ Der Anwalt der Familie, Philipp Pruy, forderte aber eine weitere Obduktion. Grund waren Wundmale an Stirn und Schläfe. Die Rechtsmediziner schlossen jedoch aus, dass der Tod damit in Zusammenhang stehen könnte.

Polizeistreifen hatten während des Einsatzes ihre Bodycams ausgeschaltet

Doch was war an dem Abend im März passiert? Aufschluss darauf hätten Aufnahmen der Bodycams der Polizisten liefern können. „Meiner Erkenntnis nach hatte sowohl die erste Streife vor Ort als auch die nachrückende Streife Bodycams dabei. Warum allerdings keine Bodycam eingeschaltet war, kann ich nicht sagen“, sagte Staatsanwalt Thomas Rauscher. Weiter verweist er im BR darauf hin, dass der Einsatz der Kameras freiwillig sei.

Auf dieses neue Detail stürzt sich jetzt Anwalt Pruy. Es sei verständlich, dass bei der ersten Streife im Tumult der Situation die Kameras ausgeschaltet waren. „Aber warum die zweite herbeigerufene Streife ihre Bodycams nicht eingeschaltet hat, verstehe ich nicht.“ Es sei schließlich absehbar gewesen, dass es ein schwieriger Einsatz werden könnte, heißt es weiter beim BR.

Tödlicher Polizeieinsatz nahe Regensburg: Fünf Minuten Funkstille

Ein weiteres, seltsames Detail kam jetzt ebenfalls ans Licht. Als der 31-Jährige von der Polizeistreife gesichert war, setzte diese einen Funkspruch ab. Dann herrschte fünf Minuten Funkstille. Danach forderten die Beamten einen Notarzt an. Der Verdächtige sei nicht mehr ansprechbar. Pruy dazu: „Die Frage ist, was ist in den fünf Minuten passiert.“ Eine eindeutige Antwort hätten wohl nur die Bodycams liefern können.

Staatsanwalt Rauscher gab zwar an, dass zwei Zeugen die Festnahme beobachtet und diese auch als „professionell“ beschrieben hätten. Pruy bezweifelt aber, dass die Zeugen die nötige Expertise hätten, um die Situation richtig einschätzen zu können. Jedenfalls wird ihre Aussage jetzt mit den Obduktionsergebnissen abgeglichen. Dadurch erhofft man sich neue Erkenntnisse zur Todesursache. Einen Anfangsverdacht gegen die Beamten gebe es laut Staatsanwaltschaft Regensburg allerdings nicht, weshalb auch nicht gegen sie ermittelt wird. (tel)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden