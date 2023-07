Nackter Mann schlägt Polizist: Beamte mussten ihn bitten, etwas anzuziehen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Bundespolizei musste am Sonntag zum Bahnhof Regensburg ausrücken. Ein Mann im Tanga wurde handgreiflich und schlug einem Polizisten ins Gesicht.

Regensburg – Am Sonntagabend (23. Juli) kam es am Bahnhof Regensburg zu einem Vorfall, bei dem ein nackter Mann Bundespolizisten angegriffen hat. Zuvor wurde der 47-jährige Deutsche von einem Zugbegleiter im Regionalexpress von Straubing nach Regensburg beim Schwarzfahren erwischt, da er lediglich mit einem String-Tanga bekleidet war und keine Fahrkarte vorweisen konnte.

Der Mann im Tanga griff einen Bundespolizisten an (Symbolbild). © IMAGO/BildFunkMV

Eines zweites Mal nackt am Bahnhof: Nackter Mann schlägt Polizist ins Gesicht

Nachdem die Deutsche Bahn den Vorfall dem Bundespolizeirevier Regensburg gemeldet hatte, wurde der Mann von einer Bundespolizeistreife am Bahnsteig in Empfang genommen. In der Dienststelle entkleidete er sich zunächst vollständig, konnte jedoch durch das Zureden der Beamten dazu bewegt werden, eine Shorts anzuziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Bundespolizeirevier entlassen.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Wiedersehen ohne Freude: Situation eskaliert am Bahnhof

Etwa zwei Stunden später trafen die Bundespolizisten den Mann erneut auf dem Bahnsteig an, nachdem er sich nochmals entkleidet hatte. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er nur widerwillig folgte. Als er kurz darauf wieder versuchte, den Bahnhof zu betreten, drohten die Beamten ihm die zwangsweise Durchsetzung des Platzverweises an. In Reaktion darauf schlug der Mann einem Bundespolizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Polizist leichte Verletzungen im Bereich der Nase erlitt. Trotz der Verletzung blieb der Polizist weiterhin dienstfähig.

Um weitere Zwischenfälle zu verhindern, musste die Streife den Mann zu Boden bringen. Schließlich wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen Erschleichens von Leistungen, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt, wie das Bundespolizeirevier Regensburg bekannt gab.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.