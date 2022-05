Prinzessin Elisabeth von Thurn und Taxis lässt ihre Fans beim Workout teilhaben – Dackel Ciro mischt auch mit

Prinzessin Elisabeth von Thurn und Taxis trainiert über den Dächern Roms. Hund Ciro ist auch mit dabei. © Armin Weigel/dpa/Instagram elisabethtnt/Collage MM

Während andere in Rom Urlaub machen und zwischen Kolosseum und Vatikan pendeln, absolviert Prinzessin Elisabeth von Thurn und Taxis lieber ein Workout über den Dächern der Stadt.

Regensburg/Rom – Die Ewige Stadt Mitte Mai. Die Sonne prasselt ungestört auf Rom herab. 27 Grad zeigt das Thermometer an. Und während sich Touristen durch die verwinkelten Straßen der italienischen Hauptstadt ihren Weg zu den Sehenswürdigkeiten bahnen, trainiert Prinzessin Elisabeth von Thurn und Taxis auf den Dächern über ihnen. Ihre Instagram-Fans lässt sie daran teilhaben.

Elisabeth von Thurn und Taxis: Prinzessin macht Workout auf den Dächern Roms

Für die jüngste Tochter von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist Rom keine unbekannte Stadt. Die Journalistin verfasste dort bereits für das Vatican Magazin eine Kolumne mit dem Titel fromm. Außerdem ist sie eine bekennende Katholikin und kann die Ewige Stadt neben ihrer Heimat Regensburg wohl schon als zweites Zuhause bezeichnen. Aber von nichts kommt nichts. Diese Weisheit gilt auch in Italien und so heißt es für die 40-Jährige trainieren trotz des strahlenden Sonnenscheins.

Zu den Klängen des Liedes „Truth Hurts“ von Rapperin Lizzo absolviert die Prinzessin ein Workout, das sich gewaschen hat. Oberkörpertraining an gespannten Bändern. Anschließend Beinmuskeltraining mit Gewichten und Trainer. Im Hintergrund die Skyline von Rom und zwischendrin wuselt immer wieder Zwergdackel Ciro durchs Bild. Auf Instagram können sich ihre etwas über 43 Tausend Fans das Ganze in ihrer Story anschauen.

Elisabeth von Thurn und Taxis postet Videos ihres Trainings in Rom auf Instagram

Das erste ihrer vier Trainingsvideos betitelte die gebürtige Regensburgerin mit den Worten „rise & shine“, was das englische Pendant zum deutschen „Raus aus den Federn“ ist. Auf dem zweiten Bild sieht man die 40-Jährige mit einem Gewicht in der Hand einen Absatz auf- und absteigen. Dazu gibt es den passenden Motivationsspruch „Get it done“. Auf dem dritten Bild kommt ihr Trainer zum Einsatz. Aber nicht nur als Motivator, sondern sogar als Gewicht für eine Beinpressübung. „Turn your trainer into a human weight“, also verwandle deinen Trainer in ein menschliches Gewicht, schreibt sie.

Zwergdackel Ciro will bei dem ganzen Gehampel anscheinend nicht nur zu schauen. Schwanzwedelnd rennt er über die Dachterrasse und auch zwischen den Beinen der Prinzessin hindurch. Anscheinend ausreichend anstrengend für den kleinen Hund, denn im letzten Teil ihrer Instagram-Story sieht man ihn erschöpft in der Sonne liegen. Dazu schreibt Elisabeth von Thurn und Taxis „And we chill“. Garniert wird das Bild mit einem Herzchen und einem schwitzenden Emoji. Frauchen und Hund haben sich wohl nach dem Workout erst einmal eine Pause verdient. (tel)

Elisabeths Mutter, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, war neulich mit einem Golfkart unterwegs. Sie besuchte einen Skatepark in Regensburg und ließ ihre Instagram-Fans daran teilhaben.

