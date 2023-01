„Der Stadt ist wieder alles egal“: Proteste gegen Biotop-Bebauung in Regensburg

Von: Michael Bothner

Teilen

Gegen die Bebauung eines Biotops im Stadtwesten von Regensburg protestieren Naturschützer seit Monaten. © Michael Bothner

Die Bebauung eines kartierten Biotops in Regensburg ist beschlossene Sache. Der Bund Naturschutz will dagegen wohl vor Gericht ziehen.

Regensburg - Neun Monate ist es inzwischen her – da war das Biotop in der Lilienthalstraße Thema im Planungsausschusses des Regensburger Stadtrats. Mehrheitlich – gegen Grüne, ÖDP und Irmgard Freihoffer (Linke) – stimmte der Ausschuss damals für den Siegerentwurf zur Bebauung der Grünfläche.

Wohnbebauung auf Biotop in Regensburg: „Das ist es, was wir wollen“

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und ihre Koalition (CSU, SPD, FDP, Freie Wähler und CSB) waren sich damals mit den Vertretern der Brücke einig: Mit dem Entwurf des Münchner Büros Auer und Weber werde das Immobilien Zentrum (IZ) hier einmal eine offene und luftige Bebauung, nebst öffentlich zugänglichen Grünfläche schaffen.

„Das ist es, was wir wollen“, machte damals Klaus Rappert für die SPD den Entwurf als wichtigen Schritt für mehr Wohnraum aus.

Protest gegen Biotop-Bebauung: „Der Stadt wieder mal alles egal“

So war es auch diese Woche, als eine nochmalige Überarbeitung des Entwurfs im Ausschuss für Stadtplanung vorgelegt wurde. Und wieder einmal nahmen mehrere Umweltverbände dies zum Anlass, für den Erhalt einer der letzten Grünflächen im Westen von Regensburg zu demonstrieren.

Während die Stadträte am Dachauplatz zusammentraten, fanden sich etwa 50 Personen in der Lilienthalstraße direkt vor dem derzeit nicht ganz so grünen Areal ein. „Die Natur am Lilienthal, der Stadt wieder mal alles egal“, hatte eine Frau auf ihr Schild geschrieben.

Grünfläche in Regensburg soll bebaut werden: „Warum ausgerechnet hier?“

Greenpeace forderte per Banner „Rettet diesen Wald“. Und Raimund Schoberer, Vorsitzender der Ortsgruppe des Bund Naturschutz setzte den „Betonplänen“ von Politik und Immobilien Zentrum das Areal als wichtigen Ökoraum in der Stadt entgegen. Gerade im Sommer würden solche Orte Kühle spenden und Schutzraum für Lebewesen bieten.

Seit die Pläne des IZ bekannt geworden sind, gibt es massive Kritik an dem Vorhaben. Nicht nur diesen Dienstag kam die Frage auf: Warum ausgerechnet hier? Ernst Seidemann, früher lange Jahre Vorsitzender des Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern, kam dabei auf die neugebaute Kreuzschule zusprechen.

Kritik an Biotop-Bebauung in Regensburg: „Stadt wird scheibchenweise preisgegeben“

Während in München derzeit überlegt werde, eine zentrale Straße in der Innenstadt in eine Art „Central Park“ zu verwandeln, mit viel Grün, habe Regensburg bei dem Schulneubau auf der Fläche das alten Jahn Stadions Fläche großzügig verschwendet. „Die Schule hätte man auf der Hälfte der Fläche bauen können.“

Statt eines weiträumigen vor allem eingeschossigen Baus hätte Platz etwa für Wohnbebauung geschaffen werden können. Stattdessen werde in der ganzen Stadt „scheibchenweise (...) hier ein Stück, da ein Stück“ preisgegeben.

„Wer wie Joachim Wolbergs meint“, griff Seidemann die Worte des Brücke-Stadtrats direkt auf, „das sei hier nicht schützenswert, der muss nur mal schauen was so ein Wald alles leisten kann“. Als Alternative nannte der Naturschützer eine Überbauung bereits versiegelter Flächen, wie den Parkplätzen des nahegelegenen Standortes von Infineon oder von Supermärkten.

Bund Naturschutz contra Biotop-Bebauung: „Wir kämpfen zur Not auch vor Gericht“

„Zerstört nicht die letzten Grünflächen. Das Biotop hier muss erhalten bleiben“, griff Seidemann die bestehende Kritik auf. Schoberer hielt der Stadt dann noch ihren eigenen „Regensburg-Plan 2040“ vor.

Darin stehe klipp und klar: „Solche Biotope müssen erhalten werden.“ Aber schon bei der ersten Möglichkeit rede die Stadt dem IZ und dem Beton das Wort. „Wir kämpfen zur Not auch vor Gericht“, sagte Schoberer unter Beifall.

Hoffnung der Naturschützer: „Hier werden noch in zehn Jahren Bäume stehen.“

Doch noch wollen sie die Hoffnung auf ein Einlenken der Politik nicht aufgegeben. Noch könnten die OB und die Stadträte das Vorhaben jederzeit kippen. Noch existiert kein Bebauungsplan und bestünde Hoffnung.

Schon vergangenen April zeigte sich Schoberer zuversichtlich, „dass die Bäume hier auch noch in zehn Jahren stehen“. Planungsreferentin Christine Schimpfermann sah für eine Klage damals hingegen wenig Chancen.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.