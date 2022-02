Trotz Bauboom in Regensburg: Mangel an bezahlbaren Wohnungen bleibt

Von: Stefan Aigner

Teilen

2020 lag Regensburg bezogen auf die Einwohnerzahl bei der Fertigstellung von Wohnungen auf Platz eins. © Michael Bothner

Droht die Immobilienblase in Regensburg bald zu platzen? Laut einem Bericht des Amts für Stadtentwicklungen entkoppeln sich die Wohnungsmieten immer mehr von den Kaufpreisen. Obwohl so viel gebaut wird wie nie steigen diese Preise immer weiter an.

Regensburg - Der Bauboom in Regensburg*‘ hält ungebrochen an, doch auf die Kaufpreise für Immobilien hat das keine nennenswerten Auswirkung: Das ist eine zentrale Botschaft des Zwischenberichts zur „Wohnbauoffensive“, der den Stadträtinnen und Stadträten diese Woche vorgestellt wurde.

Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Regensburg: Es trifft immer mehr die Mittelschicht

Demnach lag Regensburg 2020 bei der Fertigstellung von Geschosswohnungen bundesweit an der Spitze – 90 Wohnungen pro 10.000 Einwohner wurden laut einer Untersuchung des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung in diesem Jahr errichtet. Dahinter folgen Flensburg (67) und Ingolstadt* (61) mit deutlichem Abstand. Und auch für die kommenden Jahre erwartet Anton Sedlmeier, Chef der Regensburger Stadtentwicklung, eine ähnlich rege Bautätigkeit.

Den nach wie vor deutlichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der zunehmend nicht nur einkommensschwache Haushalte trifft, sondern auch die Mittelschicht, kann all dies aber bislang nicht beheben. Ein fast noch größeres Problem: Außer in München* sind nirgends in Bayern Eigentumswohnungen teurer als in Regensburg. Folgt man dem letzten Immobilienreport der Sparkasse musste ein Regensburger, bezogen auf das regionale Durchschnittseinkommen, zwölf Jahre lang arbeiten, um eine durchschnittliche Drei-Zimmer-Wohnung bezahlen zu können. In anderen bayerischen Städten braucht es dafür acht Jahre, in Landkreisen sogar nur sechs.

Trotz Bauboom in Regensburg: Mieten koppeln sich von den Kaufpreisen ab

Als Anlageobjekt scheinen sich solche Wohnungen ohnehin immer weniger zu lohnen, denn die Neuvermietungsmieten koppeln sich immer mehr von den Kaufpreisen ab. Letztere haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Mieten sind im selben Zeitraum um knapp 20 Prozent gestiegen.

Das ließe sich nur noch teilweise mit der hohen Nachfrage und dem angespannten Regensburger Wohnungsmarkt zu erklären, so Stadtentwickler Sedlmeier. „Bundesweite und auch globale Trends, wie die Zinspolitik der Notenbanken, das Agieren von internationalen Investoren am Regensburger Immobilienmarkt und steigende Bau- und Grundstückspreise dürften auch am Regensburger Immobilienmarkt ihren Niederschlag gefunden haben.“

Fast die Hälfte der Regensburger Haushalte braucht über 30 Prozent des Einkommens für die Miete

Ungebrochen hoch, wenn auch mit sinkender Tendenz und unterhalb des Bundesdurchschnitts ist die Zahl der Haushalte in Regensburg, die mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Bruttowarmmiete ausgeben müssen. Dieser Grenzwert gilt bundesweit als noch „verträglich“. Gemäß einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung, die allerdings nur bis zum Jahr 2018 reicht, geben 44,5 Prozent aller Regensburger Mieter-Haushalte mehr als 30 Prozent für die Miete aus, ein Viertel der Haushalte mehr als 40 Prozent, bei fast 13 Prozent wird mehr als die Hälfte des Haushaltseinkommens für die Miete aufgewendet.

Laut dieser Untersuchung lebte 2018 nur etwa die Hälfte aller Haushalte in Mietwohnungen, die sowohl von der Größe als auch von der Bezahlbarkeit angemessen waren. Für knapp 6.800 Haushalte gäbe es auch bei optimaler Verteilung keine leistbare und angemessene Wohnung.

Bezahlbare Wohnungen in Regensburg: Nachfrage übersteigt Angebot „um ein Vielfaches“

Bei geförderten bzw. mietpreisgebundenen Wohnungen holt die Stadt zwar auf, allerdings übersteigt die Nachfrage das Angebot nach wie vor „um ein Vielfaches“. Zwar ist die Nachfrage in den Jahren 2020 und 2021 etwas gesunken – 1.832 Haushalte stehen auf der Warteliste. Dieser Rückgang liege aber in erster Linie an den coronabedingten Kontaktbeschränkungen, so Sedlmeier. „Aufgrund des anhaltend hohen Mietniveaus, des Nachholeffekts nach der Corona*-Pandemie und im Zuge einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit für Wohnungen der Einkommensstufe III ist künftig eine weitere Erhöhung der Nachfrage zu erwarten.“ *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA