A3 bei Regensburg: Sattelzug verliert hunderte Liter Diesel - und das bei über 2 Euro für den Liter

Ein Sattelzug hat 500 Liter Diesel verloren © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Am 29. März hat ein Sattelzug auf der A3 nahe Pentling bei Regensburg rund 500 Liter Diesel verloren. Er war davor von der Spur abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Regensburg – Am Dienstag (29. März) ist ein Sattelzug auf der A3 in der Nähe von Pentling bei Regensburg Richtung Nürnberg zu weit nach rechts abgekommen. Dadurch ist er an eine Betonleitplanke geraten, der rechte Tank des Gefährts sei aufgerissen worden. Die Folge: Rund 500 Liter Diesel sind ausgelaufen. Das hat die Polizei Regensburg mitgeteilt, wie die dpa berichtet.

Regensburg: Fahrer bleibt unverletzt

Der 61-jährige Fahrer verletzte sich nicht. Er soll den Laster auf einen Parkplatz gelenkt und von dort die Polizei alarmiert haben. Die Feuerwehr war laut dpa den ganzen Vormittag damit beschäftigt, den Diesel zu beseitigen. Der Sattelzug wurde abgeschleppt. Der Liter Diesel kostet derzeit weit über zwei Euro.